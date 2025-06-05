墨西哥總統：若美國維持鋼鋁關稅 將予以反制

中央社／ 墨西哥市4日綜合外電報導

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，如果美國總統川普（Donald Trump）拒絕減免鋼鋁關稅，墨西哥將採取反制措施。

法新社報導，薛恩鮑姆說，墨西哥經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）將赴美國華府會談，力求達成協議。她並稱川普將鋼鐵和鋁的關稅翻倍至50%的做法「不公平」。

薛恩鮑姆告訴記者：「如果我們無法達成協議，我們也會宣布一些我們必須採取的措施，以加強並保護就業。」

她補充說：「這不是以牙還牙，而是關乎保障我國產業和就業。」但她未具體說明墨西哥政府正在考慮哪些措施。

薛恩鮑姆表示，高額關稅會對墨西哥鋼鋁產業帶來「巨大衝擊」。

川普上週宣布，鋼鋁關稅將從目前的25%加倍增至50%，以進一步保護美國的相關產業。他昨天正式簽署文件，公告新措施自美東時間6月4日凌晨起實施；不過，英國輸美的鋼鋁產品關稅將暫時維持在25%。

關稅 川普

延伸閱讀

美國加倍鋼鋁關稅至50% 落實關稅協議豁免英國

逾4000萬非公民匯款回鄉 共和黨擬課稅5%…包括持綠卡和簽證者

世界最窮總統穆西卡辭世 拉美各界致哀

墨西哥造勢活動傳槍響…群眾驚慌奔跑尖叫 市長候選人中彈身亡

相關新聞

7月9日大限將至！美趕貿易談判進度 台有望第一批達陣

美國正在與時間賽跑，試圖在七月九日最後期限之前與貿易夥伴達成協議。除已與英國談成初步框架協議外，分析師預期台灣、瑞士及以...

川普說喜歡習近平 但強硬難達協議

白宮釋出訊息稱，川習可能在本周通話後，美國總統川普四日在社群平台發文表示，他一直都喜歡中國國家主席習近平，「但他非常強...

關稅戰進入終局？克魯曼：川普2.0很難找到下台階

美國總統川普5月12日突然大砍對中國大陸加徵的關稅，稅率一口氣從145%砍到30%，美股散戶投資人認為這印證「川普總是畏...

美催各國開貿易條件？白宮認了：只是善意提醒

路透報導，川普政府希望與各國加速貿易談判進度，要求各國在四日以前提供給美國他們最佳的貿易談判方案；白宮新聞秘書李維特三日...

美關稅衝擊 研調下修2025年智慧手機出貨成長率

研調機構Counterpoint Research今天將2025年全球智慧型手機出貨年增率預估值下修至1.9%，低於先前...

日美第4輪關稅談判！確保稀土資源成新議題 雙方稱「有所進展」

第4輪日美關稅談判5月30日在美國華盛頓舉行，雖然具體內容沒有公開，但日美都表示有所進展，談判焦點也轉移到了與中國有關的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。