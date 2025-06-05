墨西哥總統：若美國維持鋼鋁關稅 將予以反制

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，如果美國總統川普（Donald Trump）拒絕減免鋼鋁關稅，墨西哥將採取反制措施。

法新社報導，薛恩鮑姆說，墨西哥經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）將赴美國華府會談，力求達成協議。她並稱川普將鋼鐵和鋁的關稅翻倍至50%的做法「不公平」。

薛恩鮑姆告訴記者：「如果我們無法達成協議，我們也會宣布一些我們必須採取的措施，以加強並保護就業。」

她補充說：「這不是以牙還牙，而是關乎保障我國產業和就業。」但她未具體說明墨西哥政府正在考慮哪些措施。

薛恩鮑姆表示，高額關稅會對墨西哥鋼鋁產業帶來「巨大衝擊」。

川普上週宣布，鋼鋁關稅將從目前的25%加倍增至50%，以進一步保護美國的相關產業。他昨天正式簽署文件，公告新措施自美東時間6月4日凌晨起實施；不過，英國輸美的鋼鋁產品關稅將暫時維持在25%。