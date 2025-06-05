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美催各國開貿易條件？白宮認了：只是善意提醒

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
白宮新聞秘書李維特。美聯社
白宮新聞秘書李維特。美聯社

路透報導，川普政府希望與各國加速貿易談判進度，要求各國在四日以前提供給美國他們最佳的貿易談判方案；白宮新聞秘書李維特三日證實此事，並表示這是「善意提醒」美國貿易夥伴，談判的期限快到了。李維特也說，美中領導人很快就會有對話。

美國四月初祭出對等關稅後又寬限九十天，預計在七月八日實施，目前距離美方自訂的期限約倒數五周；路透社二日報導指出，美國貿易代表署擬定信件草稿給各國，希望加快貿易談判的腳步，要求各國在四日以前提出最佳的貿易談判提案，項目涵蓋關稅、向美國購買工業和農業產品的配額，以及消除各類非關稅壁壘方案。

根據信函，其他被要求的內容還包括各國對數位貿易和經濟安全方面的承諾，以及針對特定國家的具體承諾，並表示美國將在數日內評估各國的回應，並提供一個「可能的協議落點」，其中可能包括對等關稅稅率。

報導指出，不確定會有哪些國家會收到來自貿易代表署的信函，但這些信函是針對與美國正在積極洽談中的國家，如歐盟、日本、越南和印度等國。信件還警告貿易夥伴，即便法院裁定川普動用「國際緊急經濟權力法」不當，也不要以為關稅會因此被擱置。

白宮三日舉行記者會，李維特證實路透報導屬實，並指出，貿易代表署之所以寄信給美國所有的貿易夥伴，是善意提醒他們談判期限就要到了。她說，貿易代表葛里爾、財政部長貝森特和商務部長盧特尼克正與美國關鍵的全球貿易夥伴談判中。

有媒體詢問，貿易代表署此舉是否代表川普不滿意現在的談判進度，希望加快腳步？李維特說，川普對美國貿易夥伴的態度很直接，希望他們與美國達成協議，並稱川普不會害怕用關稅來保護美國的產業和勞工。

李維特也說，川普政府正持續觀察中國是否遵守美中在日內瓦達成的貿易協議，美方官員也持續與中國的對口保持聯繫；李維特說，美中領袖很快就會對話。

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