7月9日大限將至！美趕貿易談判進度 台有望第一批達陣

美國正在與時間賽跑，試圖在七月九日最後期限之前與貿易夥伴達成協議。除已與英國談成初步框架協議外，分析師預期台灣、瑞士及以色列最可能優先達陣，日本和南韓也可能取得進展。

由於部分關稅面臨法律挑戰，川普政府也探索其他途徑以實施其貿易主張。雖曾誇口要在九十天內達成九十項協議，但川普團隊目前僅與英國有初步協議。

白宮新聞秘書李維特三日表示，美國貿易代表辦公室已向貿易夥伴發出七月九日截止日期的提醒。

美歐之間的緊張局勢持續升溫。美國貿易代表葛里爾將在巴黎舉行的經濟合作發展組織（ＯＥＣＤ）會議上會晤歐盟代表，歐盟也派出技術團隊趕赴華府。

金融時報報導，川普三日簽署行政命令，鋼鋁進口關稅自四日起由百分之廿五提高至百分之五十，自美東時間六月四日凌晨零時○一分（台灣時間六月四日十二時○一分）生效，進一步升級全球貿易戰，唯獨在五月初與美方達成貿易協議的英國取得豁免，維持鋼鋁百分之廿五稅率。

川普三日表示，關稅是為了防止外國生產商傾銷產品，「危及美國國家安全」。

歐盟警告，若與美談判未果，將於七月十四日或更早開始實施反制措施。

研究機構Veda Partners經濟政策研究主任崔茲指出，由於川普政府需要關稅收入來抵消稅改造成的財政缺口，一二五個與美國貿易額極小的國家也難逃關稅衝擊。但她預期，最終可能透過協議，將關稅壓低到四月二日宣布的水準之下，或是再次延長談判寬限期。

其他分析師認為，在截止日前，川普政府至少會再達成幾項類似英國的寬鬆協議。

曾任美國貿易代表辦公室官員的麥卡錫分析，台灣、瑞士或以色列可能因為貿易摩擦較少，優先達成貿易安排。美方也可能宣布，與日本、南韓等大型貿易夥伴的談判取得進展，或對這些國家延長關稅緩徵期。

由於部分關稅面臨法律挑戰，分析師認為川普政府可能啟動新的貿易調查，目標可能鎖定印度和越南等有較大貿易摩擦的國家。但這類調查通常需時三至四個月。

在空窗期，川普可能動用一九七四年貿易法的第一二二條，在一百五十天內徵收百分之十五的關稅，既能有關稅收入又為其他談判爭取空間。

此外，他還可能宣布，基於國安考量對木材、汽車、半導體和藥品等徵收新關稅，並於數周內實施。