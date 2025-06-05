關稅談判各國衝刺7月9日大限 台灣有望優先達陣

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者余弦妙／綜合報導
曾任USTR官員的麥卡錫（Dan McCarthy）分析，台灣、瑞士或以色列可能因為貿易摩擦較少，優先達成貿易安排。 圖／AI生成
曾任USTR官員的麥卡錫（Dan McCarthy）分析，台灣、瑞士或以色列可能因為貿易摩擦較少，優先達成貿易安排。 圖／AI生成

白宮3日證實，美國貿易代表署（USTR）已致函各貿易夥伴，希望各國在4日前提出貿易談判的最佳提案，並提醒7月9日為達成協議的最後期限。曾任USTR官員的麥卡錫（Dan McCarthy）分析，台灣、瑞士或以色列可能因為貿易摩擦較少，優先達成貿易安排。

據了解，台美雙方談判進度仍持續保持密切溝通，對話管道暢通，正聚焦雙方最終需求。知情人士透露，談判過程中往往是先各自提出需求後，再慢慢收攏意見，台美此次談判也依循這樣的原則，有過多次協商並討論聚焦，雙方談判仍在持續中，基於雙方默契，現階段不便對外界多做說明。

知情人士強調，我方會盡全力與美方談判，要向國人有個交代，同時也要保護國內產業，後續若有相關進展，也將適時對外說明。

路透日前報導，美國要求各貿易夥伴在4日前提出最佳提案，白宮發言人李維特3日對此表示，「我能證實這封信的好處與內容，USTR致函給我們所有貿易夥伴，只是要『友善』提醒期限快到了」，「總統（川普）期待好協議，我們也正邁向好協議」。

彭博引述一名收到信函的匿名人士指出，這封信主要引導目前進行中談判的方向，而非最後通牒。

美國正在與時間賽跑，試圖在7月9日最後期限之前與貿易夥伴達成協議，但迄今只與英國談成初步框架協議。美國貿易代表葛里爾4日在巴黎舉行的經濟合作發展組織（OECD）會議會晤歐盟代表，歐盟也派出技術幕僚團隊前往華府。歐盟表示，若與美談判未果，將於7月14日或更早開始實施反制措施。

研究機構Veda合夥公司經濟政策研究主任崔茲指出，投資人正緊盯川普要如何在期限前和超過100個國家達成協議，她預期，由於川普政府需要關稅收入以彌補減稅法案的成本，125個與美國貿易額極小的國家也難逃關稅衝擊，可能會有一些協議將關稅壓低到4月2日宣布的水準之下，或是再次延長談判寬限期。

關稅 川普

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