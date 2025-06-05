聽新聞
0:00 / 0:00

王毅見美大使龐德偉 批美消極舉措

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

中共政治局委員兼外長王毅三日和美國新任駐北京大使龐德偉會面。王毅表示，希望龐德偉做中美之間「分歧的調解者」，強調日內瓦經貿會談後，大陸認真嚴格落實雙方共識，批評美方近日以莫須有理由，接連祭出系列「消極舉措」，大陸堅決反對。

大陸外交部三日深夜發布，王毅當天在北京會見龐德偉，歡迎他履新，希望他做「中美之間可信的溝通者、分歧的調解者、合作的促進者」，為推動中美關係發展發揮積極作用。王毅提到，「當前中美關係處在重要關鍵節點」。

王毅強調，日內瓦經貿會談後，大陸認真嚴格落實雙方共識。「但令人遺憾的是，美方近日以莫須有理由，接連出台一系列消極舉措，損害中方正當權益，中方對此堅決反對」。他喊話美方應相向而行，「切實落實兩國元首今年一月通話達成的重要共識，為中美關係重返正軌創造必要條件」。

據大陸外交部新聞稿，龐德偉表示，美國總統川普十分尊重大陸國家主席習近平，「兩國元首保持積極、建設性交往十分重要」。

龐德偉在「X」平台發文提及，在與王毅的會晤中，他強調川普在貿易、芬太尼和非法移民的優先事項，「溝通對美中關係至關重要」。

王毅會見龐德偉要遠快於上任美國大使伯恩斯，伯恩斯二○二二年三月底赴北京履新，直到十月底王毅才接受其到任拜會。而龐德偉今年五月十五日抵達北京履新後，隔日就向陸方遞交國書副本。

關稅 王毅 日內瓦經貿會談 川普

延伸閱讀

川習將通話？會見美國新任駐陸大使 王毅：對話合作是唯一正確選擇

國際調解院今在香港成立 陸外長王毅出席公約簽署儀式

王毅見前泰副總理：中國倡議成立國際調解院 提供和解新選擇

王毅抵港 將出席建立國際調解院公約簽署儀式

相關新聞

關稅戰進入終局？克魯曼：川普2.0很難找到下台階

美國總統川普5月12日突然大砍對中國大陸加徵的關稅，稅率一口氣從145%砍到30%，美股散戶投資人認為這印證「川普總是畏...

7月9日大限將至！美趕貿易談判進度 台有望第一批達陣

美國正在與時間賽跑，試圖在七月九日最後期限之前與貿易夥伴達成協議。除已與英國談成初步框架協議外，分析師預期台灣、瑞士及以...

美催各國開貿易條件？白宮認了：只是善意提醒

路透報導，川普政府希望與各國加速貿易談判進度，要求各國在四日以前提供給美國他們最佳的貿易談判方案；白宮新聞秘書李維特三日...

川普說喜歡習近平 但強硬難達協議 習見白俄總統 表示反對霸權

在白宮釋出訊息稱，川習可能在本周通話後，美國總統川普四日在社群平台發文表示，他一直都喜歡中國國家主席習近平，「但他非常強...

王毅見美大使龐德偉 批美消極舉措

中共政治局委員兼外長王毅三日和美國新任駐北京大使龐德偉會面。王毅表示，希望龐德偉做中美之間「分歧的調解者」，強調日內瓦經...

美關稅衝擊 研調下修2025年智慧手機出貨成長率

研調機構Counterpoint Research今天將2025年全球智慧型手機出貨年增率預估值下修至1.9%，低於先前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。