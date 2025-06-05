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川普說喜歡習近平 但強硬難達協議 習見白俄總統 表示反對霸權

聯合報／ 編譯周辰陽、記者賴錦宏／綜合報導
六月四日上午，大陸國家主席習近平（右）在中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科，喊話要共同反對霸權霸道霸凌，捍衛國際公平正義。法新社
六月四日上午，大陸國家主席習近平（右）在中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科，喊話要共同反對霸權霸道霸凌，捍衛國際公平正義。法新社

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在2019年大阪G20領袖高峰會雙邊會談開始時碰面。資料照片。路透
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在2019年大阪G20領袖高峰會雙邊會談開始時碰面。資料照片。路透
在白宮釋出訊息稱，川習可能在本周通話後，美國總統川普四日在社群平台發文表示，他一直都喜歡中國國家主席習近平，「但他非常強硬」，實在很難達成協議。同日，習近平在中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科時喊話，要共同反對霸權霸道霸凌，捍衛國際公平正義。

川普在自家社群平台Truth Social發文表示，他一直都喜歡中國的習主席，將來也會如此，但接著全用英文大寫強調習「非常強硬，極難與他達成協議！！！」

白宮新聞秘書李維特二日曾表示，美中雙方領導人可能在本周通話，但也未保證一定會發生；不過，彭博資訊經濟學家認為，從過往經驗來看，川普想與習近平通話的期望可能落空。

值得注意的是，已近兩周未公開亮相的習近平，昨在北京中南海會見了白俄羅斯總統盧卡申科。習近平除了表示，兩國是「真朋友、好夥伴」，也意有所指的喊話稱，願和白俄羅斯「共同反對霸權霸道霸凌，捍衛國際公平正義」。

習近平還說，中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展中白關係，願推動兩國關係和互利合作行穩致遠。雙方要進一步加強在聯合國、上海合作組織等多邊框架內協調和配合。

另據白俄羅斯國家通訊社報導，盧卡申科在會上說，白中兩國正面臨來自西方的「前所未有的壓力」。他指出：「中國不會允許現有的世界秩序被打破，很多國家對此深信不疑。」

此前，習近平自上月二十日視察河南後，已有十四天未公開露面。

就美中經貿磋商進展，彭博新聞報導，一位關鍵礦產政策專家表示，兩國似乎對五月在瑞士日內瓦舉行的貿易談判中，關於稀土所達成的協議存在不同理解。

稀土廣泛應用於戰機到智慧手機等關鍵技術，而大陸的出口政策已成為美中兩大經濟體間的主要爭議焦點。目前，供應短缺已經影響到部分美國企業，美方官員則指責陸方尚未兌現恢復出口的承諾。

策緯諮詢公司關鍵礦產供應鏈研究主管康姆斯接受彭博電視採訪時表示，「現在看來很明顯，美方原以為北京會完全取消審批要求，但北京似乎並不認為自己同意了這一點，這也不是我對聲明的解讀。」但他補充說：「現在就指責中國拖延進度還為時過早，整個程序尚未走完。」

關稅 習近平 白俄羅斯 川普

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