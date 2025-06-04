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日美第4輪關稅談判！確保稀土資源成新議題 雙方稱「有所進展」

中央社／ 東京4日專電
第4輪日美關稅談判5月30日在美國華盛頓舉行，雖然具體內容沒有公開，但日美都表示有所進展，談判焦點也轉移到了與中國有關的經濟安全合作。 路透社
第4輪日美關稅談判5月30日在美國華盛頓舉行，雖然具體內容沒有公開，但日美都表示有所進展，談判焦點也轉移到了與中國有關的經濟安全合作。 路透社

第4輪日美關稅談判5月30日在美國華盛頓舉行，雖然具體內容沒有公開，但日美都表示有所進展，談判焦點也轉移到了與中國有關的經濟安全合作。日方據信提出對美國保證稀土資源，以及在半導體供應鏈上加強日美合作等新提案。

美國總統川普4月初宣布對多數貿易夥伴課對等關稅時，日本的稅率被訂在24%，但川普很快又暫緩向各國實施對等關稅，延至7月初以利與各國談判。日本外務省在談判後表示，雙方討論取得進展，充分了解彼此立場，同意在6月中旬七大工業國集團（G7）峰會召開之前，舉行另一輪談判。

日媒今天報導，根據多方消息來源，日本談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正在考慮於5日再次訪美，參加第5輪日美關稅談判部長級會議，並在8日之前返國，以便出席國會會議。如果成行，這將是他連續第3週訪問美國。

在上一輪談判中，除了重要的汽車產業、非關稅壁壘等議題外，赤澤亮正表示，半導體供應鏈和稀土也是經濟安全議題之一。

據了解，日本首相石破茂和美國總統川普上個月23日、29日舉行電話會談時，曾經討論到電動車、智慧型手機等高科技產品不可獲缺的稀土問題，以及替代技術的合作。

中國占全球稀土生產大宗，並在4月針對美國開徵對等關稅進行反制，對美國實施7種稀土的出口限制。考慮到美中對立的情勢，日本政府希望把稀土問題作為與美國關稅談判的籌碼，傾向以稀土等重要礦物、半導體、造船領域等為核心，提出更多合作方案，未來將透過部長級會議，讓雙方合作更加具體化。

有關於重要礦物，日本正在考慮為美方在加工和冶煉技術方面提供支援，也有合作到人力成本較低的第3國進行冶煉的構想。

至於半導體，由於川普主張要讓半導體製造業回歸美國本土，日本政府正在考慮在製造設備方面提供協助。如果美國的半導體生產能力提升，可能提升對日本出口，有助於縮小美國對日本的貿易赤字。

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