看清川普吃硬不吃軟？這國強硬狀告WTO 挑戰美國汽車關稅
印度3日向世界貿易組織（WTO）提出申訴，正式挑戰美國提高汽車關稅的作法，顯示即使印度和美國努力在7月前達成臨時協議，這個南亞國家貿易談判立場仍日益強硬。
根據一份通知，新德里當局向WTO表示，美國對進口客車、輕型卡車及部分汽車零組件課徵25%關稅屬於「防衛措施」，會影響印度出口商，印度已尋求與華府就汽車關稅展開「磋商」，如果磋商啟動後30天內未達成協議，印度可以暫停給予美國對等優惠。
中國大陸即便採取對抗態度，仍能與美國達成貿易停火協議，加上美國總統川普貿易關稅在國內面臨法律挑戰，已強化印度協商貿易事宜時採取較強硬立場的信心。印度也已揚言對美國部分商品課徵報復性關稅，藉此反擊華府的鋼鐵和鋁關稅措施。
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