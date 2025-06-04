美國加倍鋼鋁關稅至50% 落實關稅協議豁免英國
美國今天宣布，鋼鋁關稅加倍新措施將跳過英國。英國政府數小時前表示，兩國同意，儘快貫徹關稅減免協議有其必要。
路透社報導，美國總統川普今天簽署公告，4日起將對其他國家的鋼鋁關稅倍增至50%，但同時對英國豁免。
英國商業暨貿易大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今天在法國巴黎舉行的經濟合作暨發展組織（OECD）會議期間進行會商。
英國政府發言人指出：「英國本月稍早成為第一個對美國達成貿易協議的國家，我們信守跨關鍵產業保護英國商業和就業的承諾。」
「由於對美國的協議，我們欣見英國鋼鐵不會受到這些額外關稅影響。我們將繼續與美國合作落實我們的協議，這將取消美國對鋼鐵課徵的25%關稅。」
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