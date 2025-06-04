川普簽命令 鋼鋁關稅升至50%周三生效 英最後一刻獲豁免躲過衝擊

美國總統川普周二簽署命令，自周三起將鋼鐵和鋁材的進口關稅從25%大幅調升至50%，兌現提高關稅以保護本土產業的競選承諾。然而，對於已與美國達成貿易框架協議的英國，其鋼鐵業是否同樣面臨新稅率衝擊，一度引發憂慮，倫敦當局急於力保雙方談判成果 ，直至最後關頭確認獲得豁免才大鬆一口氣。

美國鋼鋁關稅上調將於美東時間周三凌晨0時01分生效。川普稱這是保護國家安全的必要手段。

該命令聲稱之前實施的關稅「尚未能使」國內產業「發展和維持足夠的產能利用率，以保障行業持續健康及滿足國家未來國防需求」。

根據命令，「提高此前實施的關稅將為這些行業提供更大的支持，減少或消除鋼、鋁產品及其衍生產品進口對國安構成的威脅」。

對從英國進口金屬徵收的關稅將暫時維持原稅率25%，以便兩國在7月9日最後期限之前協商出新的關稅或配額。

美英兩國上月達成框架協議，關鍵內容之一在於努力降低鋼鐵貿易壁壘，但雙方在英國鋼鐵關稅減免幅度上未達成一致，該協議也尚未生效。

美國與眾多貿易夥伴在7月9日最後期限前就所謂「對等」關稅進行談判之際，川普的最新舉措激化貿易緊張局勢。

白宮新聞李維特周三表示：「美國貿易代表辦公室已致函所有貿易夥伴，友好提醒他們注意關稅談判截止日期臨近，他們正進行談判，（川普）總統期待達成好的協議，我們正朝這個方向努力。」

值得注意的是，美國聯邦法院上周推翻川普此前根據緊急狀態法實施的很多其他關稅措施，但鋼鋁關稅調整不受上述裁定影響。