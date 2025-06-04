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川普加倍鋼鋁關稅至50%！6月4日立即生效 英國「暫時豁免」

川普加倍鋼鋁關稅至50％！6月4日立即生效 英國「暫時豁免」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普5月30日出席美國鋼鐵公司賓州廠活動發表演說。美聯社
美國總統川普5月30日出席美國鋼鐵公司賓州廠活動發表演說。美聯社

金融時報報導，美國總統川普3日簽署行政命令，加倍今年稍早實施的鋼鋁關稅至50%，並且自美東時間6月4日凌晨零時01分（台灣時間6月4日12時01分）開始生效，此舉標誌川普進一步升級全球貿易戰爭。另外，目前唯獨在5月初與美方達成貿易協議的英國取得豁免，維持鋼鋁25%稅率。

川普3日表示，關稅是為了防止外國生產商傾銷產品，進而「危及美國國家安全」。他在行政命令中寫道：「提高關稅將能更有效對抗外國繼續在美國市場卸下低價、過剩的鋼鐵和鋁，從而削弱美國鋼鋁產業的競爭力。」

雖然川普的整套關稅作法在法律上仍處於不確定狀態，上述額外關稅凸顯其重塑國際商業秩序的決心。聯邦法院上周才裁定，川普於4月2日宣布的對等關稅缺乏合法依據，不過該裁決已被上訴法院暫緩執行，且不影響以其他法律依據實施的鋼鋁特定關稅。

加拿大作為美國最大鋼鋁供應國，迅速對此表達譴責，加國業界近來也不斷警告該政策將造成「大規模混亂」與「災難性」的失業潮。

另一方面，英國因與美國簽署貿易協議而暫不受影響，但川普也警告，若商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）認定英國未在對等關稅截止日7月9日前履行協議內容，美方將對英國開徵更高的關稅稅率。

關稅 川普

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