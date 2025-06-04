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再砍經濟成長預測 OECD：川普關稅傷害全球

聯合報／ 編譯吳孟真／綜合報導

經濟合作發展組織（ＯＥＣＤ）三日再度下修全球經濟成長預測，表示美國總統川普充滿戰鬥意味的貿易政策，已使全球經濟進入新冠疫情時的低潮以來最弱的成長期，而美國是受創最深的地區。

ＯＥＣＤ預估，今明兩年全球經濟成長率將降至二點九。全球經濟成長率自二○二○年受疫情拖累而下滑以來，未曾低於百分之三。

這是ＯＥＣＤ今年第二度下修全球經濟成長預測，理由在於川普關稅政策所帶來的衝擊。而下修美國經濟成長預測的原因，還包括經濟政策不確定性升高、淨移民增速放慢，以及聯邦政府人力遭大幅裁減。

ＯＥＣＤ也下修美國今年經濟成長率預測，估計由去年的百分之二點八下滑至百分之一點六，遠低於三月預估的百分之二點二。而ＯＥＣＤ估算的前提是，五月中的關稅稅率得以維持至明年底。

多數Ｇ２０成員國的經濟成長率預測也面臨下修。ＯＥＣＤ首席經濟學家裴瑞拉表示，與三月的數據相比，調降約四分之三，「全球都將感受到經濟前景走軟，幾乎沒有例外」。

ＯＥＣＤ並將Ｇ２０國家今年通膨率預測由三月預估的百分之三點八下修至百分之三點六，但將美國通膨率預測由百分之二點八調高至百分之三點二，今年底可能趨近百分之四。

ＯＥＣＤ警告，儘管新關稅有望為在美製造提供誘因，但進口成本提高恐擠壓消費力，政策不確定性也可能降低企業投資意願。由於支出減少和關稅收入仍難以彌補經濟活動走弱的影響，政府預算赤字也將因此擴大。

關稅 川普

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