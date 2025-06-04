美商務部長：與印度將達協議

彭博資訊報導，美國商務部長盧特尼克二日表示，對於美國和印度的貿易前景非常樂觀，雙方談判代表已經找到合適方案，預計「不久的將來」就能達成協議。

盧特尼克出席第八屆二○二五年美印戰略夥伴論壇領袖峰會演說表示，「大家應該預期，美國與印度在不久的將來就會達成協議」。

印度經濟時報報導，印度長期向俄羅斯購買武器，這是美方對印度的心結所在，不過這個情況正在轉變。

另外，盧特尼克說，由於印度是最早啟動談判的國家之一，未來可能獲得更有利條件。他說，「愈早加入談判的國家能談到越好的條件，這就是現實。

英國已在五月八日率先與美國談成貿易協議。