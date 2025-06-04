彭博：川習通話恐落空

白宮表示，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平可能本周通話。但彭博資訊經濟學家認為，從過往經驗來看，川普想與習近平通話的期望可能會落空，因為在川普第一任期的美中第一次貿易戰中，中方通常要到談判取得實質進展時，才會安排元首級會談。

白宮新聞秘書李維特2日對記者說，「我可以確認（美中）雙方領導人很可能在本周通話」，但未透露可能的通話日期，也未保證通話一定會發生。她是美國繼財長貝森特、白宮國家經濟委員會主任哈塞特之後，第三位表示川普近期可能與習近平通電話的高階官員。

美中近來相互指責對方違反5月達成的關稅戰休兵協議，貿易休戰瀕臨破裂，帶給全球投資人新的憂慮。美方指責中方未兌現放寬稀土出口管制的承諾，北京則批評華府限制關鍵噴射引擎零組件、晶片設計軟體出口、華為晶片使用，以及嚴控中國大陸學生簽證。

川普長期強調，只有與習近平直接對話才能解決兩國分歧，但習近平更傾向先由幕僚處理關鍵問題，而非直接與川普通話。川普與習近平上一次的已知通話，是川普1月二度宣誓就職前。

彭博經濟學家認為，過往經驗帶來兩個教訓，首先是川普想與習近平對話的期望可能落空，雖然川普希望由兩國領袖以對話化解歧見並達成共識，但中國大陸依然希望先協商出架構的共識，並且強力確保習近平不會遭遇「脫稿演出」或尷尬事件，再安排元首層級對話。

在美中第一次貿易戰中，美中通常只有在較低層級協商取得實質進展時，再由兩國領袖對談並宣布。

第二個教訓是近來美中貿易緊張再度升高並不令人意外。在第一次貿易戰時，兩國關係便時好時壞，經歷好幾輪的以牙還牙貿易管制措施，從加徵關稅到敲定美中第一階段貿易協議，就花了約兩年，而這項協議也只維持好幾個月，兩國緊張又再升溫。目前美中都有充分動機，避免重返傷人害己的超高關稅。