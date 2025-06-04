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美中貿易戰休兵協議搖搖欲墜 北京稀土籌碼還沒用完
在美中貿易戰休兵協議搖搖欲墜之際，分析顯示，中方批准稀土出口的速度緩慢所顯露的態度非常明顯：北京手上的稀土籌碼還沒用完，不會再像川普第一任期那般輕易讓步，中方將追求讓日內瓦協議的調降關稅措施永久化，並且允許中方購買晶片等產品。
中方談判代表、國務院副總理何立峰在5月的日內瓦談判時同意美方要求，承諾將恢復稀土出口，但也僅止於此，保留了北京在未來談判的籌碼。川普政府正展開一連串調查，可能提高對中國大陸的關稅，中方也認為美國撤銷中國大陸學生簽證等措施，是要在未來協商加強對陸施壓。
川普第一任時，前副總理劉鶴帶領的中方代表團與美國達成的第一階段貿易協議，被廣泛認為有利美國，甚至被一些官員甚至形容為現代版的「百年國恥」清末不平等條約。
如今，習近平認為自己的地位比川普第一任期更有利，已建立多項反制美方的貿易工具，包括對稀土金屬實施出口管制。
策緯諮詢公司（Trivium China）的供應鏈專家康姆斯認為，中方正逐漸在當前的貿易戰取得上風，美國稀土要擺脫對中國大陸的依賴，至少還要十年，但陸企已開發出美國晶片的強力替代選項，「現階段中方的籌碼都比美方的更具持久力」。
相較於劉鶴，何立峰更堅定捍衛中國大陸的經濟模式，也更不許他國置喙，儘管他很清楚中國大陸需要提振消費。
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