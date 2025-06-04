因應美要求提最佳方案 行政院盤整最後方案

傳出川普政府敦促美國貿易夥伴，最晚須於美東時間六月四日提交最具吸引力的貿易談判協議。據了解，行政院已在盤整最終方案，但對內容三緘其口；不過，我方證實已收到來自美國貿易代表署（USTR）的信函，短期內不排除再赴美磋商。

台美就對等關稅四月十一日首次視訊會議、四月底在華府為期兩天的首輪實體談判，行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮五月中赴韓國濟州島參與APEC貿易部長會議，雙方也就談判進展交換意見；美國財政部長貝森特更透露台灣向美方「提出非常好的提案」。

近期美方再出招，發函要求各國在若干關鍵領域列出最佳方案，包括對美國貨品的關稅調整或配額等建議，以及非關稅貿易壁壘上的政策轉變。本報掌握，行政院方面已收到美方信函，正積極盤整最終方案當中，行政院副院長鄭麗君更是每兩天就找部會開會商討。