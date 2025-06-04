關稅談判 美促各國4日提最佳貿易方案

路透二日報導，根據記者看到的一份美國致貿易談判夥伴的信函草稿顯示，川普政府要求各國在四日前提交最佳貿易談判方案，美國官員們正努力在政府自行設定、僅剩五周的最後期限之前，加快與多國的談判進程。

美國四月初祭出對等關稅後又寬限九十天，預計在七月八日實施，目前距離美方自訂的期限約倒數五周。

路透報導，這份草稿來自美國貿易代表署（USTR），讓外界得以一窺川普總統計畫如何結束與數十國之間冗長且繁複的談判。文件顯示，政府內部對於在緊迫的期限內完成協議抱持急切態度，並要求各國在若干關鍵領域中列出最佳提案，涵蓋購買美國工業及農產品的關稅和配額安排，以及消除各類非關稅壁壘的計畫。

儘管白宮經濟顧問哈塞特等官員屢次承諾，多項協議即將完成，但截至目前，美國僅與英國這個主要貿易夥伴達成了一項協議。即便如此，該協議仍屬有限性質，更像是一個持續進行的談判框架，而非最終定案。

根據信函，其他被要求的內容還包括各國對數位貿易和經濟安全方面的承諾，以及針對特定國家的具體承諾，並表示美國將在數日內評估各國的回應，並提供一個「可能的協議落點」，其中可能包括對等關稅稅率。

目前尚不清楚這封信寄給哪些特定國家，但部分談判正在積極進行，並且已經展開會議和文件交換。目前，美國正與歐盟、日本、越南和印度等國積極進行談判。

一位USTR員表示，貿易談判仍在進行中。他說：「與許多主要貿易夥伴的建設性談判正以快速步調推進，盤點進展並評估後續可能的行動，符合各方共同利益。」

信件草稿還警告貿易夥伴，即便法院裁定川普動用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）不當，也不要以為關稅會因此被擱置。草稿寫道：「我還應指出，無論美國法院針對總統對等關稅措施的訴訟結果為何，若有必要，總統將依據其他強而有力的法律授權繼續推行這項關稅計畫。因此，我們持續就此事進行討論至關重要。」

川普二日再度表示若關稅政策受限將危害美國經濟。川普在社群媒體發文表示：「如果其他國家可以對我們課徵關稅，而我們卻無法迅速靈活予以反制，那我們國家在經濟上連一絲生存的機會都沒有」。