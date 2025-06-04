關稅談判 美促各國快交卷 將在數日內評估回覆可能結果

距離美國90天對等關稅暫停期屆滿剩不到五周，路透引述美國貿易代表署（USTR）致貿易談判夥伴的信函草稿指出，川普政府希望各國4日前提出貿易協商的最佳條件提議，以加速談判進展，美國則將在幾天內回覆，讓外界得以一窺美國總統川普打算如何結束與數十個國家的複雜談判。

川普在4月9日宣布暫停徵收更高額的對等關稅90天，期限將在7月8日屆滿。這封信函草稿顯示，川普政府內部急於在這個期限前完成協議。

美國在信函草稿中，要求各國針對若干關鍵領域，列舉最佳提案，包括購買美國工業和農產品的關稅和配額提案，以及針對非關稅壁壘的補償計畫。美方還要求各國提出針對數位貿易與經濟安全的承諾、以及個別國家的承諾等。

根據信函草稿，美國將於數天內評估各方回應，並將提出「可能的結果」，對等關稅稅率仍可能包含在內。目前不清楚這封信函的具體寄送對象，但目標是正積極進行談判的國家。

華府已與歐盟、日本、越南和印度等國進行貿易談判，儘管白宮經濟顧問哈塞特等官員多次表示，幾項協議即將完成，但迄今只與英國達成協議，而且看起來更像正在進行的談判框架，而非最終協議。

美商務部長盧特尼克2日表示，對於和印度的貿易前景非常樂觀，雙方談判代表已找到合適方案，預計「不久的將來」就能達成協議。

路透另一篇報導指出，美國已經向越南提出一份「冗長」且「強硬」的要求清單，包括希望越南的工廠減少使用來自中國大陸的原料和零組件，並要求越南更謹慎地控制生產和供應鏈，但未詳細說明是否包括量化目標。

此外，日前贏得美國國際貿易法院判決川普全球關稅措施越權的多家美國企業與州政府，2日再向國際貿易法院遞交文件，希望在上訴期間暫緩實施關稅，因為關稅造成的經濟不確定性使其承受立即損害。美國聯邦巡迴上訴法院日前已裁定，在聆聽兩造主張前，暫時凍結貿易法院判決的效力，繼續徵收關稅。