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全球好感度首超美！川普關稅重創自家形象 外媒酸「讓大陸再次偉大」

香港01／ 撰文／朱加樟
美國總統川普。圖／美聯社
美國總統川普。圖／美聯社

美國Axios新聞網站2日援引美國晨間諮詢公司（Morning Consult）一項最新全球民調報導指，美國的全球好感度在川普就任後急劇下降，中國大陸的全球好感度大幅上升，大陸的全球地位自該機構進行相關追蹤以來首次超越美國。報導稱「美國的貿易政策正在讓中國再次偉大」。

報導指，美國晨間諮詢公司對加拿大法國日本俄羅斯英國等41個國家的成年人的中美兩國好感度數據進行追蹤，截至5月底，大陸的全球淨好感度（即對某國持正面看法的受訪者比例減去持負面看法的受訪者比例）為8.8，而美國的這一數據為-1.5。

調查發現，2025年初，41個國家中29個國家對美國的好感度高於大陸，但截至4月30日，僅剩13個國家更支持美國，而許多在年初就支持大陸的國家，如今變得更加支持大陸。

值得注意的是，全球對大陸好感度上升在今年3月以後更加明顯，在川普宣佈「解放日」關稅後更是大幅上升。

「顯然是對美國軟實力的一次打擊」

美國晨間諮詢公司政治情報主管麥克曼（Jason McMann）稱，這是大陸的全球地位自該機構進行相關追蹤以來首次超越美國，受調查國家包含美國最重要的經濟和軍事夥伴，這「顯然是對美國軟實力的一次打擊」。

Axios報導又提及，美國去年很大程度上保持了正面的聲譽，但這一數據在川普就任後急劇下降。

麥克曼稱，自2025年1月以來，絕大多數國家對美國的看法同時變差，並對大陸的看法同時改善，「只有俄羅斯對美國的看法有顯著改善」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

關稅 英國 美國 法國 日本 川普 加拿大 俄羅斯

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