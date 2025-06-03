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川普關稅法律戰 美小企業團體籲上訴期間暫停課徵

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

一個由美國小企業組成的團體曾獲法院裁決支持，成功阻止美國總統川普政府課徵的大部分全球性關稅。這個團體今天呼籲，在美國政府上訴期間，應暫停課徵這些關稅。

法新社報導，這個企業團體在法院文件中主張，在上訴程序進行期間保留川普的全面性關稅，會對美國業者與消費者「造成無法挽救的傷害」。

美國國際貿易法庭（Court of International Trade）今年5月28日認定川普越權，擋下他今年4月對幾乎所有貿易夥伴加徵的關稅，以及他先前對中國、墨西哥、加拿大課徵的關稅。

法庭指出，川普引用1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）當作廣徵關稅的依據，但這項法律並未賦予總統此類「不受限」的權力。

不過，美國聯邦巡迴上訴法院隨後在5月29日允許川普在上訴期間繼續課徵10%的基準關稅及其他針對墨西哥、加拿大、中國的銷美商品關稅。

包含1家葡萄酒進口商在內的美國企業團體今天表示，若關稅措施持續下去，像他們這樣的業者將無法規劃外國訂單，且會繼續損及商業關係。

這個團體也主張：「若關稅措施獲准繼續執行，許多其他業者會很痛苦，且將因『解放日』（LiberationDay）關稅而繼續受苦。」他們指的是川普今年4月2日宣布對美國貿易夥伴課徵的10%關稅。

當時，川普也宣布對數十個經濟體課以更高稅率，但這些關稅後來在貿易談判期間被暫緩課徵。

這個企業團體還在文件中表示：「小企業特別脆弱，因為它們更難吸收這些額外成本。」

各方預計在下週初以前提交文件摘要。

關稅 川普

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