反川普關稅美企訴請貿易法庭暫緩關稅 白宮急催各國周三交最佳方案

贏得法院裁定川普全球關稅措施違法的多家企業與州政府，要求在上訴期間，關稅措施能被擋下來，他們說關稅造成的經濟不確定性使其承受立即損害。與此同時，美國政府傳出，希望各國在周三（6月4日）之前就貿易談判遞交最佳提案，美國將在幾日內評估答覆，可能包括對等關稅的稅率在內。

彭博報導，上述美企與州政府周一向美國國際貿易法庭提交文件，反對政府提起「在上訴期間維持關稅」的請求。貿易法庭上周已裁定川普4月2日頒布的廣泛貿易關稅超越職權。

目前還不清楚貿易法庭對企業所主張的「上訴期間關稅應立即失效」進行裁決，會產生什麼樣的影響。

川普政府已另向聯邦巡迴上訴法院提出暫緩實施裁決的請求。上訴法院暫時凍結了貿易法庭5月28日裁決的效力，要求兩造在6月9日之前提交案情摘要。上訴通常耗時數月之久，若裁決也被凍結（也就是關稅能繼續徵收）那麼久，對白宮而言將是重大勝利。

另據路透引述美國貿易代表辦公室致貿易談判夥伴一封信函的草稿報導，川普政府希望各國在周三之前遞交最佳提案，因官員試圖在剩下僅五周的自我設定期限內加速與多國的談判。

川普宣布的對等關稅嚇得股債匯市大跌，迫使他宣布暫停徵收關稅90天至7月8日後，美國貿易代表辦公室與各國的談判於4月9日啟動。

該路透看到的信函草案表明，美國政府內部迫切想要在緊迫期限內完成協議。儘管白宮經濟顧問哈塞特等官員曾多次表示，有幾項協議即將完成，但迄今為止，美國只與主要貿易夥伴英國達成一項協議，而且那看起來更像正在進行的談判框架，而非最終協議。

在信函草案中，美國要求各國就某些關鍵領域列舉最佳提案，包括購買美國工業和農產品的關稅和配額優惠，以及糾正非關稅壁壘的計畫。

目前不清楚這封信的具體發送對象，但目標是那些正積極進行談判的國家。華盛頓已與歐盟、日本、越南和印度等國進行了此類談判。