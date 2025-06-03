川普和習近平直接通話 白宮：時間很可能在本周

白宮官員表示，美國總統川普與中國國家主席習近平可能本周通話。

白宮新聞秘書李維特周一對記者說，「我可以確認雙方領導人很可能在本周通話」。她沒有透露可能的通話日期，也未保證通話一定會發生。

川普高級經濟顧問哈塞特周日暗示，白宮期待本周與習近平通電話。

中國駐華盛頓大使館尚未就此置評。

近期，華盛頓和北京互相指責對方違反上月達成的關稅下調協議，貿易休戰瀕臨破裂，給全球市場帶來新的憂慮。美方指責中方未兌現放寬稀土出口管控的承諾，而北京則批評美國限制關鍵噴射引擎零組件、晶片設計軟體出口、華為晶片使用，以及嚴控中國學生簽證。

川普長期強調，只有通過與習近平的直接對話才能解決兩國分歧，而習近平則更傾向於由顧問團隊處理關鍵問題，而非直接與川普通話。

川普與習近平上一次的已知通話發生在川普1月宣誓就職前。