美中貿易再緊張 白宮：川普與習近平可能本週通話

隨著美中貿易緊張局勢再度升溫，白宮今天表示，美國總統川普與中國國家主席習近平本週稍晚可能會進行各界期待已久的電話會談。

法新社和彭博（Bloomberg News）報導，川普5月30日指控北京當局違反美中雙方達成的初步貿易協議。這項協議讓兩國暫時降低高額對等關稅，川普的指控使得美中關係再度緊繃。

當被問及川普與習近平是否會通話時，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）告訴記者：「我可以證實，兩位領導人本週可能通話。」

白宮還指出，川普願接受土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）邀請，跟俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在土國舉行三方和平會談。

李威特說道：「總統（川普）表示，如果真要這麼做，他願意接受，但他希望雙方領導人能一起坐下來談。」

她還提到，白宮對於美國與歐盟進行的貿易談判感到樂觀，「現在我們看到他們在認真談判」，歐盟來到談判桌前是因為川普的關稅施壓。