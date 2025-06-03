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大陸反控美方：不斷挑起貿易摩擦 還「倒打一耙」
針對美國總統川普及貿易代表葛里爾指責北京未能履行雙方貿易協議，拖延稀土出口，大陸商務部昨反控美國單方面不斷挑起新的經貿摩擦，加劇雙邊經貿關係的不確定性，還「倒打一耙」，無端指責；並警告稱，如果美方繼續損害中方利益，中方將堅決採取有力措施，維護正當權益。
就中美於五月十二日達成經貿磋商共識，大陸商務部昨發布新聞稿稱，中方認真對待、嚴格落實、積極維護日內瓦經貿會談共識。反觀美方，在會談後陸續新增多項對大陸的歧視性限制措施，包括發布ＡＩ晶片出口管制指南、停止對陸晶片設計軟體（ＥＤＡ）銷售、宣布撤銷大陸留學生簽證等。
大陸商務部稱，前述做法嚴重違反兩國元首一月十七日通話共識，嚴重破壞日內瓦經貿會談既有共識，嚴重損害中方正當權益。美國不僅不反思自身，反而倒打一耙。中方敦促美方立即糾正錯誤做法共同維護日內瓦經貿會談共識。
南京大學國際關係學院執行院長朱鋒表示，美國對陸攻勢，不局限於貿易戰與關稅戰，已延伸至科技戰、產業戰，當下中方限制稀土出口，正是對美國不斷擴大對陸全面戰略打壓的反制舉措。
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