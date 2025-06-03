大陸反控美方：不斷挑起貿易摩擦 還「倒打一耙」

紐約時報報導，美國川普政府的經貿高層官員一日強調，政府的關稅政策不會因法院判決而退縮，並表示仍可援引其他機制，施壓中國和其他國家進行貿易談判，他們同時暗示，川普無意延長對等關稅九十天寬限期。

2025-06-03 01:15