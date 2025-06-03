聽新聞
0:00 / 0:00

大陸反控美方：不斷挑起貿易摩擦 還「倒打一耙」

聯合報／ 記者陳宥菘賴錦宏／綜合報導
大陸商務部指稱，美單方面不斷挑起新的經貿摩擦，加劇雙邊經貿關係的不確定性、不穩定性。 （美聯社）
大陸商務部指稱，美單方面不斷挑起新的經貿摩擦，加劇雙邊經貿關係的不確定性、不穩定性。 （美聯社）

針對美國總統川普及貿易代表葛里爾指責北京未能履行雙方貿易協議，拖延稀土出口，大陸商務部昨反控美國單方面不斷挑起新的經貿摩擦，加劇雙邊經貿關係的不確定性，還「倒打一耙」，無端指責；並警告稱，如果美方繼續損害中方利益，中方將堅決採取有力措施，維護正當權益。

就中美於五月十二日達成經貿磋商共識，大陸商務部昨發布新聞稿稱，中方認真對待、嚴格落實、積極維護日內瓦經貿會談共識。反觀美方，在會談後陸續新增多項對大陸的歧視性限制措施，包括發布ＡＩ晶片出口管制指南、停止對陸晶片設計軟體（ＥＤＡ）銷售、宣布撤銷大陸留學生簽證等。

大陸商務部稱，前述做法嚴重違反兩國元首一月十七日通話共識，嚴重破壞日內瓦經貿會談既有共識，嚴重損害中方正當權益。美國不僅不反思自身，反而倒打一耙。中方敦促美方立即糾正錯誤做法共同維護日內瓦經貿會談共識。

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒表示，美國對陸攻勢，不局限於貿易戰與關稅戰，已延伸至科技戰、產業戰，當下中方限制稀土出口，正是對美國不斷擴大對陸全面戰略打壓的反制舉措。

關稅 貿易協議 美方 簽證 稀土 留學生 日內瓦經貿會談 川普 大陸商務部

延伸閱讀

美方稱中方違反日內瓦會談共識 陸批倒打一耙

川普批中國違反協議為哪樁 財長：北京扣住稀土

美官員：川普與習近平將通電 日期未定

將無法生產關鍵零件！陸祭稀土出口管制 美汽車產業團體警告：恐致汽車停產

相關新聞

美官員：川習本周通話 討論稀土問題解決

白宮經濟顧問哈塞特五月卅一日表示，美國總統川普可能本周與中國大陸國家主席習近平通話，討論兩國進行中的貿易協商，這代表美中貿易關係出現重大進展；財政部長貝森特說，有信心川普與習近平通話將解決問題。

大陸反控美方：不斷挑起貿易摩擦 還「倒打一耙」

針對美國總統川普及貿易代表葛里爾指責北京未能履行雙方貿易協議，拖延稀土出口，大陸商務部昨反控美國單方面不斷挑起新的經貿摩擦，加劇雙邊經貿關係的不確定性，還「倒打一耙」，無端指責；並警告稱，如果美方繼續損害中方利益，中方將堅決採取有力措施，維護正當權益。

美媒：魯比歐撤陸生簽證 因北京把稀土當談判籌碼

美國國務卿魯比歐五月廿八日突然宣布美國將積極撤銷中國大陸留學生簽證，白宮很快定調為目的在根除中國間諜。不過，Axios新聞網站報導，知情人士透露，魯比歐決定出手的真正原因是，川普政府發覺中國把稀土當做關稅談判籌碼。

美商務部長：放心，關稅不會消失 90天寬限期不會延長

紐約時報報導，美國川普政府的經貿高層官員一日強調，政府的關稅政策不會因法院判決而退縮，並表示仍可援引其他機制，施壓中國和其他國家進行貿易談判，他們同時暗示，川普無意延長對等關稅九十天寬限期。

川普關稅衝擊 IATA籲貿易戰排除航空業「這是一個全球供應鏈」

國際航空運輸協會（IATA）理事長華爾希（Willie Walsh）今天在印度新德里舉行的協會年會中，預警川普最新一波關...

美財長貝森特稱 川普與習近平本周將通話

美國財政部長貝森特6月1日表示，美國總統川普和大陸國家主席習近平將很快舉行會談，解決包括關鍵礦產爭端在內的貿易問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。