美商務部長：放心，關稅不會消失 90天寬限期不會延長

紐約時報報導，美國川普政府的經貿高層官員一日強調，政府的關稅政策不會因法院判決而退縮，並表示仍可援引其他機制，施壓中國和其他國家進行貿易談判，他們同時暗示，川普無意延長對等關稅九十天寬限期。

商務部長盧特尼克在「福斯周日新聞」斬釘截鐵表示：「放心，關稅不會消失。」幾天前，聯邦貿易法院判決川普實施全面關稅逾越行政權限，但聯邦上訴法院已批准行政部門的緊急請求，暫時凍結該判決的效力。此事為白宮爭取到喘息空間，但政府團隊仍面臨潛在艱鉅的法律戰，最終可能上訴至聯邦最高法院才會定案。

白宮至今僅宣布與英國的潛在協議框架，但盧特尼克一日駁斥川普遭挫敗，稱法院裁決「頂多耽誤我們一周」，白宮最終將達成「一流的協議」。

被問及川普是否會延長對等關稅寬限期，盧特尼克說：「目前我不認為會延長。」

川普政府官員堅稱，即使面臨法律挑戰，現行關稅也將持續實施，必要時行政部門將另闢蹊徑落實政策。

白宮國家經濟委員會主席哈塞特一日在美國廣播公司節目說，「非常有信心」最高法院會支持川普的關稅。他話鋒一轉補充，如關稅受阻，「還有其他法律工具可推，能確保『讓美國貿易重獲公平』」。