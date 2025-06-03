聽新聞
0:00 / 0:00

美商務部長：放心，關稅不會消失 90天寬限期不會延長

聯合報／ 編譯季晶晶盧思綸／綜合報導
美國商務部長盧特尼克認為，對等關稅90天的寬限期不會延長。 (美聯社)
美國商務部長盧特尼克認為，對等關稅90天的寬限期不會延長。 (美聯社)

紐約時報報導，美國川普政府的經貿高層官員一日強調，政府的關稅政策不會因法院判決而退縮，並表示仍可援引其他機制，施壓中國和其他國家進行貿易談判，他們同時暗示，川普無意延長對等關稅九十天寬限期。

商務部長盧特尼克在「福斯周日新聞」斬釘截鐵表示：「放心，關稅不會消失。」幾天前，聯邦貿易法院判決川普實施全面關稅逾越行政權限，但聯邦上訴法院已批准行政部門的緊急請求，暫時凍結該判決的效力。此事為白宮爭取到喘息空間，但政府團隊仍面臨潛在艱鉅的法律戰，最終可能上訴至聯邦最高法院才會定案。  

白宮至今僅宣布與英國的潛在協議框架，但盧特尼克一日駁斥川普遭挫敗，稱法院裁決「頂多耽誤我們一周」，白宮最終將達成「一流的協議」。

被問及川普是否會延長對等關稅寬限期，盧特尼克說：「目前我不認為會延長。」

川普政府官員堅稱，即使面臨法律挑戰，現行關稅也將持續實施，必要時行政部門將另闢蹊徑落實政策。

白宮國家經濟委員會主席哈塞特一日在美國廣播公司節目說，「非常有信心」最高法院會支持川普的關稅。他話鋒一轉補充，如關稅受阻，「還有其他法律工具可推，能確保『讓美國貿易重獲公平』」。

關稅 美國 盧特尼克 白宮 最高法院 川普 哈塞特

延伸閱讀

川普關稅深陷訴訟挑戰 幕僚堅稱「不撤消」已備妥B計畫

像「人類VVIX指數」！策略師解讀川普交易藝術 打出美股交易區間

川普半導體關稅將揭曉 中經院院長連賢明判斷會這麼做

相關新聞

美官員：川習本周通話 討論稀土問題解決

白宮經濟顧問哈塞特五月卅一日表示，美國總統川普可能本周與中國大陸國家主席習近平通話，討論兩國進行中的貿易協商，這代表美中貿易關係出現重大進展；財政部長貝森特說，有信心川普與習近平通話將解決問題。

大陸反控美方：不斷挑起貿易摩擦 還「倒打一耙」

針對美國總統川普及貿易代表葛里爾指責北京未能履行雙方貿易協議，拖延稀土出口，大陸商務部昨反控美國單方面不斷挑起新的經貿摩擦，加劇雙邊經貿關係的不確定性，還「倒打一耙」，無端指責；並警告稱，如果美方繼續損害中方利益，中方將堅決採取有力措施，維護正當權益。

美媒：魯比歐撤陸生簽證 因北京把稀土當談判籌碼

美國國務卿魯比歐五月廿八日突然宣布美國將積極撤銷中國大陸留學生簽證，白宮很快定調為目的在根除中國間諜。不過，Axios新聞網站報導，知情人士透露，魯比歐決定出手的真正原因是，川普政府發覺中國把稀土當做關稅談判籌碼。

美商務部長：放心，關稅不會消失 90天寬限期不會延長

紐約時報報導，美國川普政府的經貿高層官員一日強調，政府的關稅政策不會因法院判決而退縮，並表示仍可援引其他機制，施壓中國和其他國家進行貿易談判，他們同時暗示，川普無意延長對等關稅九十天寬限期。

川普關稅衝擊 IATA籲貿易戰排除航空業「這是一個全球供應鏈」

國際航空運輸協會（IATA）理事長華爾希（Willie Walsh）今天在印度新德里舉行的協會年會中，預警川普最新一波關...

美財長貝森特稱 川普與習近平本周將通話

美國財政部長貝森特6月1日表示，美國總統川普和大陸國家主席習近平將很快舉行會談，解決包括關鍵礦產爭端在內的貿易問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。