聽新聞
0:00 / 0:00

美媒：魯比歐撤陸生簽證 因北京把稀土當談判籌碼

聯合報／ 記者顏伶如、編譯盧思綸／綜合報導
美國國務卿魯比歐上周突然宣布，美國將積極撤銷中國大陸留學生簽證。 （美聯社）
美國國務卿魯比歐上周突然宣布，美國將積極撤銷中國大陸留學生簽證。 （美聯社）

美國國務卿魯比歐五月廿八日突然宣布美國將積極撤銷中國大陸留學生簽證，白宮很快定調為目的在根除中國間諜。不過，Axios新聞網站報導，知情人士透露，魯比歐決定出手的真正原因是，川普政府發覺中國把稀土當做關稅談判籌碼。

報導指出，川普政府鎖定廿八萬名大陸留學生，導致正在進行的美中貿易談判增加變數，由此可見稀土為美國科技產業有多重要。

紐約時報報導，大陸稀土在今年四月初因美中貿易戰全面暫停相關出口。儘管美中五月初在日內瓦達成初步貿易協議，北京似乎仍未鬆綁管制力道，引發美國總統川普不滿。如今，美國與歐洲企業正面臨稀土磁鐵即將耗盡危機，其中又以美國汽車業首當其衝，多座工廠可能數周內停擺。

車廠仰賴稀土磁鐵製造電動馬達，用於驅動煞車系統、方向盤轉向與燃油噴射器等關鍵組件。另外，工業用機器人同樣依賴稀土磁鐵。

專門研究中國汽車的產業顧問鄧恩警告：「中國有能力讓美國汽車裝配廠全面停擺。」

曾在川普第一任期擔任商務部副部長的尼卡塔表示：「稀土是美國乃至全球的致命傷，而中國不斷加以利用。」

儘管中國商務部已核發少量出口許可，但中國歐盟商會會長彥辭說，「雖然目前有零星許可獲准，但不足以避免即將發生的生產中斷，我們仍面臨重大供應鏈斷裂的風險」。同時，一些中國稀土磁鐵製造商在等待出口許可期間也暫停生產，停擺數周正逐漸波及整條供應鏈，可能很快就會衝擊製造業。

全球每年生產近廿萬噸高性能稀土磁鐵，其中九成來自中國，剩下大多由日本企業在日本與越南生產；反觀美國則幾乎沒有生產。

魯比歐 貿易協議 美國 美中貿易談判 簽證 稀土 留學生 川普 供應鏈

延伸閱讀

魯比歐推動撤銷簽證 陸生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

人道援助無法取代美國！魯比歐：中國只會給債務陷阱

像「人類VVIX指數」！策略師解讀川普交易藝術 打出美股交易區間

川普半導體關稅將揭曉 中經院院長連賢明判斷會這麼做

相關新聞

美官員：川習本周通話 討論稀土問題解決

白宮經濟顧問哈塞特五月卅一日表示，美國總統川普可能本周與中國大陸國家主席習近平通話，討論兩國進行中的貿易協商，這代表美中貿易關係出現重大進展；財政部長貝森特說，有信心川普與習近平通話將解決問題。

大陸反控美方：不斷挑起貿易摩擦 還「倒打一耙」

針對美國總統川普及貿易代表葛里爾指責北京未能履行雙方貿易協議，拖延稀土出口，大陸商務部昨反控美國單方面不斷挑起新的經貿摩擦，加劇雙邊經貿關係的不確定性，還「倒打一耙」，無端指責；並警告稱，如果美方繼續損害中方利益，中方將堅決採取有力措施，維護正當權益。

美媒：魯比歐撤陸生簽證 因北京把稀土當談判籌碼

美國國務卿魯比歐五月廿八日突然宣布美國將積極撤銷中國大陸留學生簽證，白宮很快定調為目的在根除中國間諜。不過，Axios新聞網站報導，知情人士透露，魯比歐決定出手的真正原因是，川普政府發覺中國把稀土當做關稅談判籌碼。

美商務部長：放心，關稅不會消失 90天寬限期不會延長

紐約時報報導，美國川普政府的經貿高層官員一日強調，政府的關稅政策不會因法院判決而退縮，並表示仍可援引其他機制，施壓中國和其他國家進行貿易談判，他們同時暗示，川普無意延長對等關稅九十天寬限期。

川普關稅衝擊 IATA籲貿易戰排除航空業「這是一個全球供應鏈」

國際航空運輸協會（IATA）理事長華爾希（Willie Walsh）今天在印度新德里舉行的協會年會中，預警川普最新一波關...

美財長貝森特稱 川普與習近平本周將通話

美國財政部長貝森特6月1日表示，美國總統川普和大陸國家主席習近平將很快舉行會談，解決包括關鍵礦產爭端在內的貿易問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。