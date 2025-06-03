美媒：魯比歐撤陸生簽證 因北京把稀土當談判籌碼

美國國務卿魯比歐五月廿八日突然宣布美國將積極撤銷中國大陸留學生簽證，白宮很快定調為目的在根除中國間諜。不過，Axios新聞網站報導，知情人士透露，魯比歐決定出手的真正原因是，川普政府發覺中國把稀土當做關稅談判籌碼。

報導指出，川普政府鎖定廿八萬名大陸留學生，導致正在進行的美中貿易談判增加變數，由此可見稀土為美國科技產業有多重要。

紐約時報報導，大陸稀土在今年四月初因美中貿易戰全面暫停相關出口。儘管美中五月初在日內瓦達成初步貿易協議，北京似乎仍未鬆綁管制力道，引發美國總統川普不滿。如今，美國與歐洲企業正面臨稀土磁鐵即將耗盡危機，其中又以美國汽車業首當其衝，多座工廠可能數周內停擺。

車廠仰賴稀土磁鐵製造電動馬達，用於驅動煞車系統、方向盤轉向與燃油噴射器等關鍵組件。另外，工業用機器人同樣依賴稀土磁鐵。

專門研究中國汽車的產業顧問鄧恩警告：「中國有能力讓美國汽車裝配廠全面停擺。」

曾在川普第一任期擔任商務部副部長的尼卡塔表示：「稀土是美國乃至全球的致命傷，而中國不斷加以利用。」

儘管中國商務部已核發少量出口許可，但中國歐盟商會會長彥辭說，「雖然目前有零星許可獲准，但不足以避免即將發生的生產中斷，我們仍面臨重大供應鏈斷裂的風險」。同時，一些中國稀土磁鐵製造商在等待出口許可期間也暫停生產，停擺數周正逐漸波及整條供應鏈，可能很快就會衝擊製造業。

全球每年生產近廿萬噸高性能稀土磁鐵，其中九成來自中國，剩下大多由日本企業在日本與越南生產；反觀美國則幾乎沒有生產。