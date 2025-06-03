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美官員：川習本周通話 討論稀土問題解決

聯合報／ 編譯潘勛葉亭均／綜合報導
美國財政部長貝森特受訪時說，美中元首很快會通話。 （法新社）
美國財政部長貝森特受訪時說，美中元首很快會通話。 （法新社）

白宮經濟顧問哈塞特五月卅一日表示，美國總統川普可能本周與中國大陸國家主席習近平通話，討論兩國進行中的貿易協商，這代表美中貿易關係出現重大進展；財政部長貝森特說，有信心川普與習近平通話將解決問題。

Axios網站報導，川普五月卅日貼文表示，中國「完全違反」兩國五月中旬在瑞士日內瓦達成的貿易戰休兵協議。外界擔心協議已經破裂；該協議旨在互相取消關稅以及中方放寬對稀土出口的限制。

哈塞特在美國廣播公司「本周」節目上表示，眾人認為川普本周將與習近平主席舉行「美好」的交談，談論貿易，這是美方的期盼。哈塞特表示，時程還沒確定排好，但他認定川習通話會發生。中國駐華府大使館對此尚未立即回應。

貝森特接受哥倫比亞廣播公司「面對全國」節目訪談時說，中國扣住某些在日內瓦協議中同意釋出的製品（意指稀土），也許這是中國體制內的差錯，或是有意為之，當雙方元首通電，就知道結果。

貝森特說，中國扣住對印度和歐洲產業供應鏈至關重要的商品，「這不是可靠夥伴會做的事」；但他有信心，川普與習近平通話時，問題就會迎刃而解。

川普就職後多次表示將與習近平通話，但未見北京回應。主持人布瑞南問道，川習電話會談是否已在計畫時程？貝森特說，「相信很快就可見到」，「我們會讓雙方領袖對話，所有事項都會由此開始」。

貝森特也表示，在提高聯邦舉債上限的期限逼近之際，美國「絕不會違約」。「那絕不會發生。我們正接近警戒線，但絕不會撞上那道牆」。

美國共和黨國會領袖已將提高舉債上限附加在總統川普的「又大又美」減稅與支出法案，這使得避免違約的行動會取決於國會對這項法案的複雜協商情勢。這項法案已在眾院過關送交參院，參院本周將開始審議這套法案。

貝森特拒絕透露所謂「Ｘ日」，即財政部耗盡現金與特殊會計手段、無法在不違反債務上限下履行聯邦義務的時間點。貝森特說：「我們不會公布『Ｘ日』，因我們會利用這點來推動法案。」

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