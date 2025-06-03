美中關稅休戰協議 面臨破裂風險

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導

美中關稅戰雖然暫時休兵，兩國仍將關鍵產品的出口管制作為相互攻擊的武器。美媒報導指出，北京緩步核准稀土外銷，使休戰面臨破裂風險。美國汽車、晶片業等均需使用稀土原料，由於中國稀土磁鐵即將出現短缺，美國汽車工廠叫苦連天，稱數周內被逼關閉。

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒表示，美中達成休戰之際，美國仍不斷加強對陸半導體管制，中國不可能一味忍讓，限制稀土出口，正是面對美國對中國全面戰略打壓的有力反制。

《紐約時報》報導，由於中國實行出口管制的稀土磁鐵斷供，福特汽車早前被迫臨時關閉了芝加哥一間工廠。福特發言人表示，這間工廠上周恢復了運轉。在多數新車中，磁鐵會用於數十個電機，驅動煞車系統、轉向裝置，甚至電動座椅。

今年4月中國大陸暫停一系列關鍵礦產和磁鐵的出口，反擊美國大幅對中國商品提高關稅。這些出口對全球汽車、航空航天製造商，半導體公司和軍事承包商至關重要。5月12日，美中在日內瓦達成協議，暫停大部分近期加徵的關稅，設置90天關稅休戰期。

但美國翌日宣布，禁止美國人使用或資助華為人工智慧晶片，隨後又下令暫停向中國商用飛機C919供應所需的美製半導體及部分航空設備。

朱鋒表示，美國在簽署休戰協議之時，仍在加強於科技和產業領域對陸施壓。美國發起的對陸攻勢，不局限於貿易戰與關稅戰，更已延伸至科技戰、產業戰以及市場戰層面。對此，中國必須有所回應。

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