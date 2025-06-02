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川普關稅衝擊 IATA籲貿易戰排除航空業「這是一個全球供應鏈」

中央社／ 新德里2日專電
國際航空運輸協會（IATA）理事長華爾希今天在印度新德里舉行的協會年會中，預警川普最新一波關稅政策及後續效應將衝擊航空市場。 法新社
國際航空運輸協會（IATA）理事長華爾希今天在印度新德里舉行的協會年會中，預警川普最新一波關稅政策及後續效應將衝擊航空市場。 法新社

國際航空運輸協會（IATA）理事長華爾希（Willie Walsh）今天在印度新德里舉行的協會年會中，預警川普最新一波關稅政策及後續效應將衝擊航空市場，呼籲應將航太產業排除在貿易戰之外。

「航空業是一個全球供應鏈」，華爾希在年會第二天議程中指出，飛機製造仰賴來自世界各地的零件，如果美國對航空產品加關稅，反而會影響自身產業，包括製造業與航空產業，而航空公司為轉嫁成本提升，最後勢必影響消費者。

華爾希說，關稅障礙也有可能不利整體航空市場成長。IATA稍早下修對2025年全球航空業淨利潤預測至360億美元，雖然高於2024年的324億美元，但略低於2024年12月預測的366億美元。

另外，雖然受到貿易緊張和消費者信心下滑的影響，需求預測稍微往下修正，華爾希還是預估2025年的旅客人數和貨運量都會比2024年多一些。

他表示，航空業整體淨利潤率將從2024年的3.4%提升到2025年的3.7%，「雖然這個數字還不到整體產業平均獲利水準的一半，但在各種挑戰下，已經能看出航空公司在強化韌性上的努力成果。」

華爾希強調，飛行讓世界更緊密、也更繁榮，這正好跟現在興起的孤立主義、貿易壁壘，還有國際規則被破壞的情況形成強烈對比，「那些做法只會讓大家變窮、生活變差。」

他說，IATA 會協助推動零件市場更加透明與高效率的解決方案，「但真正的解方還是得由製造商提出。我唯一能說的是，解決方案真的不能再拖了。」

IATA指出，一份4月的旅客調查顯示，85%受訪者預期貿易緊張將衝擊當地經濟體，73%認為個人會受到影響；不過，68%的商務旅客（占受訪旅客的一半）則說，在貿易緊張局勢下，商務旅行會因拜訪客戶而增加， 而65%的商務客表示，貿易緊張不會影響他人們的出行習慣。

IATA本次年會是自1983年後首次在印度舉行，吸引約1700名與會者，涵蓋業界領袖、政府官員及媒體。印度總理莫迪（Narendra Modi）預計今天稍晚親臨會場，發表主題演講。

關稅 川普

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