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川普祭新關稅 南韓、越南鋼鐵股重挫

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓去年是美國第四大鋼鐵進口來源國，僅次於加拿大、墨西哥和巴西。路透
南韓去年是美國第四大鋼鐵進口來源國，僅次於加拿大、墨西哥和巴西。路透

受到美國總統川普宣布鋼鋁關稅提高至50%影響，亞洲兩大鋼鐵出口國周一相關股價聞聲重挫。

川普上周五宣布了新的鋼鋁關稅，且於6月4日生效。他同日也指責中國大陸違反與美國的協議，未能履行相互撤銷的關鍵礦物相關關稅和貿易限制。

鋼鐵業專家認為，加徵關稅無疑會衝擊主要鋼鐵出口國，但考量川普最近貿易政策反覆，未來關稅仍可能調降。

金屬研究機構 McCloskey 資深分析師 Chelsea Ye 說：「川普政府的關稅政策反覆搖擺，使實際影響充滿不確定性。我認為最終結果可能會比原先預期低很多，尤其是關稅難以持久。」

南韓產業通商資源部周一表示，將就美方對鋼品課徵50%關稅一事，納入和華府的貿易協商範圍，以降低對產業的衝擊。

根據美國鋼鐵協會資料，南韓去年是美國第四大鋼鐵進口來源國，僅次於加拿大、墨西哥和巴西。

南韓鋼鐵類股周一下挫，浦項鋼鐵和現代製鐵股價下跌3%，世亞鋼鐵大跌10.2%。

在越南，主要鋼廠蓮花集團和南金鋼鐵（Nam Kim Steel）分別下跌2.8%和3.4%，越南鋼鐵公司（Vietnam Steel Corp）也下跌2.7%。

根據越南官方數據，今年前四個月對美鋼鐵和鋼品出口年減27%。

關稅 川普

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