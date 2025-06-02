美財長貝森特稱 川普與習近平本周將通話

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
川普與習近平本周會否通話，再度引發市場關注。（法新社）
川普與習近平本周會否通話，再度引發市場關注。（法新社）

美國財政部長貝森特6月1日表示，美國總統川普和大陸國家主席習近平將很快舉行會談，解決包括關鍵礦產爭端在內的貿易問題。

據路透報導，川普上周五指責中國違反了與美國達成的相互取消關鍵礦產關稅和貿易限制的協議。貝森特周日接受哥倫比亞廣播公司《面向全國》（Face the Nation）節目採訪時稱：「中國正在做的是阻止對印度和歐洲工業供應鏈（出口）至關重要的產品。這不是一個可靠的合作伙伴會做的事情。」

「我相信，川普總統和習近平主席通話後，這個問題會得到解決。但他們扣留了部分在協議期間同意發放的產品-這或許是中國體系內的一個小故障，或許是故意的。等總統和習主席通話後，我們再看吧。」貝森特說。

川普上周五也曾表示，他確信會與習近平通話。

當被問及川普是否計劃與習近平舉行會談時，貝森特說，「我相信我們很快就會看到一些進展。」

白宮國家經濟委員會主任哈塞特則表示，此次會談的具體日期尚未確定，但有討論稱，兩國領導人將討論上個月在瑞士日內瓦就一些關稅爭端達成的協議。

哈塞特說，「我們預計，川普總統本周將與習近平主席就貿易談判進行精彩的對談。這是我們的期待。」

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