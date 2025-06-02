快訊

放話嫌新設備太貴 台積與艾司摩爾諜對諜

價差達3倍！趁機哄抬票價 菲律賓下令關閉亞航AirAsia MOVE網站

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「氣運驚人」：財庫更飽滿

川普批違反貿易協議 中國：美不斷挑起新經貿摩擦

中央社／ 台北2日電

美國總統川普日前指控中國違反雙方達成的初步貿易協議。中國商務部發言人今天表示，中方嚴格落實日內瓦經貿會談共識，但美方新增多項對中國歧視性限制措施，不斷挑起新經貿摩擦，加劇雙邊經貿關係的不確定性。

中國商務部今天發布「新聞發言人就美方有關言論答記者問」。

有記者提問，近日美方不斷有消息稱，中方違反日內瓦經貿會談共識，商務部有何評價。

中國商務部新聞發言人表示，中方注意到有關情況。5月12日中美雙方發布「中美日內瓦經貿會談聯合聲明」後，中方按照聯合聲明達成的共識，取消或暫停了針對美「對等關稅」採取的相關關稅和非關稅措施。

發言人表示，中方本著負責任的態度，認真對待、嚴格落實、積極維護日內瓦經貿會談共識。反觀美方在日內瓦經貿會談後，陸續新增多項對中歧視性限制措施，包括發布AI晶片出口管制指南、停止對中的電子設計自動化軟體（EDA）銷售、宣布撤銷中國留學生簽證等。這些做法嚴重違背兩國元首今年1月17日通話共識，嚴重破壞日內瓦經貿會談既有共識，嚴重損害中方正當權益。

發言人表示，美單方面不斷挑起新經貿摩擦，加劇雙邊經貿關係的不確定性、不穩定性，無端指責中方違反共識，是嚴重背離事實。中方堅決拒絕無理指責。

發言人又指，「中美日內瓦經貿會談聯合聲明」是雙方在相互尊重、平等協商原則下達成的重要共識。中國敦促美方立即糾正有關錯誤做法，與中方相向而行，共同維護日內瓦經貿會談共識，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

發言人表示，如美方一意孤行，繼續損害中方利益，中方將繼續堅決採取有力措施，維護自身正當權益。

關稅 川普

延伸閱讀

關稅違法有轉圜餘地？網憂「川普要幹大事」：本週股市會很劇烈

川普批中國違反協議為哪樁 財長：北京扣住稀土

美官員：川普與習近平將通電 日期未定

川習會有譜？美國財長曝川普、習近平「很快將對話」 以解決貿易問題

相關新聞

貿易休戰恐破裂？陸商部批美單方面不斷挑起新摩擦

針對美國總統川普及美國貿易代表葛里爾公開指責中國未能履行雙方5月在日內瓦達成協議，恢復稀土出口承諾。大陸商務部2日一早發...

川普關稅深陷訴訟挑戰 幕僚堅稱「不撤消」已備妥B計畫

美國總統川普的核心經濟幕僚周日（6月2日）持續強調「關稅措施絕不撤銷」的立場。但該政策正陷入法律不確定性。

美商務部長：關稅不會消失 90天寬限期不會延期

紐約時報報導，美國總統川普的經濟高層6月1日強調，政府不會因為法院裁決而退縮，並表示仍可援引其他機制，施壓中國和其他國家...

美鋼鋁關稅翻倍 歐盟表達強烈遺憾、揚言報復

美國總統川普五月卅日宣布自六月四日起，對外國輸美鋼鋁的關稅從百分之廿五倍增至百分之五十，引發歐盟及加拿大反彈。歐盟執委會...

「相信很快就會看到」美財長：川習可能在近期通話 解決關鍵礦物爭端

美國財長貝森特說，他相信川普總統和中國大陸領導人習近平，很快將展開對話，以解決包括關鍵礦物爭端等貿易議題。

川習會有譜？美國財長曝川普、習近平「很快將對話」 以解決貿易問題

美國財長貝森特6月1日在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」節目說，相信美國總統川普和中國大陸國家主席習近平很快就會對話，以解決包括關鍵的稀土礦產爭端等貿易問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。