貿易休戰恐破裂？陸商部批美單方面不斷挑起新摩擦

針對美國總統川普及美國貿易代表葛里爾公開指責中國未能履行雙方5月在日內瓦達成協議，恢復稀土出口承諾。大陸商務部2日一早發布新聞稿反控美國單方面不斷挑起新的經貿摩擦，加劇雙邊經貿關係的不確定性、不穩定性，不僅不反思自身，反而「倒打一耙」，無端指責中方違反共識，這嚴重背離事實。中方堅決拒絕無理指責。

川普日前在其社交媒體平台Truth Social發文稱：「在一些人看來這或許不足為奇，中國完全違反了與我們達成的協議。」葛里爾隨後也表示，中國在遵守該協議方面「行動遲緩」，並指出稀土礦產是癥結所在。

華爾街日報引述知情人士透露，5月早些時候中美在日內瓦達成的協議，關鍵就在於北京方面在這些關鍵礦產的問題上作出了讓步。但目前因中國在恢復稀土出口的問題上步履緩慢，引發美國指責其背棄協議，中美之間的貿易休戰正面臨破裂風險。

對此，大陸商務部2日以「答記者問」的形式發布新聞稿，「有記者問：近日，美方不斷有消息稱，中方違反中美日內瓦經貿會談共識，請問商務部對此有何評價？」

大陸商務部表示，中方注意到有關情況。5月12日，中美雙方發布《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》後，中方按照聯合聲明達成的共識，取消或暫停了針對美「對等關稅」採取的相關關稅和非關稅措施。

新聞稿指出，中方本著負責任的態度，認真對待、嚴格落實、積極維護日內瓦經貿會談共識。中方維護權益是堅定的，落實共識是誠信的。

「反觀美方，在日內瓦經貿會談後，陸續新增出台多項對華歧視性限制措施，包括發布AI芯片出口管制指南、停止對華芯片設計軟件（EDA）銷售、宣布撤銷中國留學生簽證等。這些做法嚴重違背兩國元首1月17日通話共識，嚴重破壞日內瓦經貿會談既有共識，嚴重損害中方正當權益。」

大陸商務部強調，《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》是雙方在相互尊重、平等協商原則下達成的重要共識，成果來之不易。我們敦促美方與中方相向而行，立即糾正有關錯誤做法，共同維護日內瓦經貿會談共識，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

大陸商務部並警告，如美方一意孤行，繼續損害中方利益，中方將繼續堅決採取有力措施，維護自身正當權益。