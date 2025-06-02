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美商務部長：關稅不會消失 90天寬限期不會延期

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普5月21日在白宮會晤南非總統。路透
美國總統川普5月21日在白宮會晤南非總統。路透

紐約時報報導，美國總統川普的經濟高層6月1日強調，政府不會因為法院裁決而退縮，並表示仍可援引其他機制，施壓中國和其他國家進行貿易談判，他們同時暗示，川普無意延長對等關稅90天寬限期。

美國商務部長盧特尼克在周日福斯新聞（Fox News Sunday）表示：「儘管放心，關稅不會消失。」

被問及川普是否會延長對等關稅期限時，盧特尼克補充：「目前我不認為會延長。」

美國聯邦法院5月28日裁定川普引用國際緊急經濟權利法全面課徵關稅已屬違法，不過聯邦上訴法院在5月30日允許川普政府在上訴期間繼續徵稅。

白宮方面表示，若裁定對關稅不利將損害談判並削弱總統立場。川普6月1日在社群也重申這個觀點，並自信法院最終裁定將有利於他。他寫道，任何不利於關稅的裁決都會使其他國家「挾持美國作為人質」，進而導致美國「經濟毀滅」。

白宮高層曾承諾在90天內達成90項協議，但至今僅宣布1項與英國的潛在協議框架。儘管如此，盧特尼克6月1日駁斥川普遭遇挫敗，稱法院裁決「頂多耽誤我們一周」，並表示白宮最終將達成「一流的協議」。

關稅 川普

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