美鋼鋁關稅翻倍 歐盟表達強烈遺憾、揚言報復

美國總統川普五月卅日宣布自六月四日起，對外國輸美鋼鋁的關稅從百分之廿五倍增至百分之五十，引發歐盟及加拿大反彈。歐盟執委會五月卅一日除了表達強烈遺憾，更揚言準備好報復。

歐盟執委會聲明，川普此舉「對全球經濟增添更多不確定性，並增加大西洋兩岸消費者和企業的成本」，也「損害（歐、美）正進行達成（貿易）談判解決方案的作為」。

該聲明提到，「歐盟本著誠意於四月十四日暫停反制措施，為（歐美）繼續談判創造空間」，但「歐盟執委會刻正就擴大反制措施進行最終磋商」，若未能達成雙方均可接受的解決方案，歐盟現有和附加的措施將於七月十四日自動生效，若有必要更可提前生效。

歐洲議會國貿委員會主席朗格也表明，歐盟主張透過談判解決貿易爭端，但必要時也不會迴避報復措施。

德國新總理梅爾茨預定五日赴白宮和川普舉行面對面會談。梅爾茨辦公室表示，梅爾茨屆時會提出德、美關係，還有烏克蘭與加薩的兩場衝突及貿易等議題。

英國五月初雖成為全球第一個與美國達成貿易協議的國家，但尚未正式簽署，而根據協議，英國輸美鋼鋁將零關稅。英國鋼鐵製造商坦言，關稅翻倍對相關行業是又一次遭沉重打擊。英國政府發言人表示，正與美方就最新關稅展開溝通，希望能為英國鋼鋁業提供清楚說明。

鋼鐵工人聯合會加拿大分會全國主席沃倫也抨擊，這是對加拿大工業及勞工的直接攻擊；加拿大政府必須立刻果斷做出反應，以保護本國勞工。

近年來美國鋼鐵業持續不景氣，中國大陸、印度及日本已超越美國，成為全球主要鋼鐵生產國。根據美國商務部統計，美國目前約四分之一鋼鐵來自進口，是全球最大的鋼鐵進口國，去年共進口二六二○萬噸。