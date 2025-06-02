美財長：川習近期通話

美國財長貝森特說，他相信美國總統川普和中國大陸國家主席習近平近期將展開對話，以解決包括稀土等關鍵礦物的爭端和其他貿易議題。另據彭博資訊引述，白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，川普預料本周將和習近平通話。

貝森特1日接受CBS「Face the Nation」訪問時表示，中國大陸扣住印度、歐洲工業供應鏈的關鍵產品，並非可靠夥伴的作為，他有信心川普和習近平將熱線對話，解決這個問題。

他表示，中國大陸違反美中關稅戰暫時休兵的協定，扣住該國同意釋出的部分商品（暗指稀土金屬），這或許是中國大陸體系出了差錯、又或許蓄意為之，川普和習近平兩人對話後就知道了。

他被問到與習近平通話是否列入川普行程，貝森特說，相信很快就會看到。川普5月30日指控中國違反美中協定，限制關鍵礦物出口。當時川普表示，他會與習近平對話。中方4月表示，兩國領袖近來未曾對話。

此外，彭博資訊引述哈塞特接受ABC訪問的談話指出，川普預期本周將和習近平通話。

貝森特5月29日受訪時表示，美國與中國大陸的貿易談判「略顯停滯」，最終若要達成協議，可能需要美國總統川普與中國國家主席習近平親自直接通話。

他說，「我會說它們略顯停滯」，「我相信我們未來幾周將與他們有更多會談」，「我認為考慮到談判的規模與複雜性…將需要兩位領導人親自參與，「我認為我們可能會在某個時間點，讓（川普）總統和習（近平）主席通話」。