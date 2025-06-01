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「相信很快就會看到」美財長：川習可能在近期通話 解決關鍵礦物爭端

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國財長貝森特。路透
美國財長貝森特。路透

美國財長貝森特說，他相信川普總統和中國大陸領導人習近平，很快將展開對話，以解決包括關鍵礦物爭端等貿易議題。

貝森特1日接受CBS「Face the Nation」訪問時表示，中國扣下印度、歐洲工業供應鏈的關鍵產品，這不是可靠夥伴的作為。他有信心川習將熱線對話，解決這個問題。中國扣住美中協定內，該國同意釋出的部分商品，這或許是中國系統出了差錯，又或許蓄意為之，兩人對話後便知道。

被問道與習近平通話是否列入川普行程，貝森特說，相信很快就會看到。

川普5月30日指控中國違反美中降低關稅的協定，並限制關鍵礦物出口。當時川普表示，他會與習近平對話。中方4月表示，兩國領袖近來未曾對話。

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