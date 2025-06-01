川習會有譜？美國財長曝川普、習近平「很快將對話」 以解決貿易問題

美國財長貝森特6月1日在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」節目說，相信美國總統川普和中國大陸國家主席習近平很快就會對話，以解決包括關鍵的稀土礦產爭端等貿易問題。

貝森特還說，「中國正扣住對印度和歐洲產業供應鏈至關重要的商品，這不是可靠夥伴會做的事」，「我有信心，當川普總統與習主席通話時，這（問題）就會迎刃而解」，「中國扣住（5月瑞士日內瓦）美、中協議內，他們同意釋出的部分商品，這也許是中國的系統出了差錯，又或許蓄意為之，兩位領袖對話後就知道」。

川普5月30日才批評中國違反與美國在日內瓦達成的初步經貿協議，該協議旨在互相取消關稅以及對稀土的貿易限制。

貝森特在該節目中被問到川普是否計畫與習近平舉行會談時表示，「我相信我們很快就會看到些什麼」。