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川普關稅衝擊顯現 「貿易風向球」南韓5月出口萎縮

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
南韓產業通商資源部部長安德根說，「從南韓對美、中這兩個最大市場出口萎縮看來，美國關稅已開始影響全球經濟和南韓出口」。美聯社
南韓產業通商資源部部長安德根說，「從南韓對美、中這兩個最大市場出口萎縮看來，美國關稅已開始影響全球經濟和南韓出口」。美聯社

南韓5月出口萎縮，為四個月來首見，對美國外銷更連兩個月下滑。南韓是全球貿易風向球，反映美國總統川普關稅的負面影響開始浮現。

根據南韓海關1日公布數據，5月出口額年比下滑1.3%至573億美元，但仍優於市場預期。5月進口額年減5.3%至503億美元，貿易順差擴大至69.4億美元，為去年6月以來最高。

南韓產業通商資源部部長安德根指出：「從南韓對美、中這兩個最大市場的出口雙雙萎縮看來，美國關稅已開始影響全球經濟和南韓出口」。南韓經濟仰賴貿易，容易受到高關稅衝擊。川普先前宣布對該國開徵25%對等關稅，但隨後暫緩90天。

以出口地區而論，南韓5月對美國出口減少8.1%至100億美元，連兩個月萎縮，受累於對美汽車出口銳減32%。南韓5月對中國大陸出口下滑8.4%至104億美元，因半導體和石化產品需求低迷；對東協國家出口也減少1.3％至100億美元。

各產業來說，人工智慧（AI）熱潮帶旺需求下，半導體和智慧機出口維持強健，略為抵銷了汽車、塑化、石油產品的疲弱。南韓5月半導體出口年增21.2%至138億美元，是歷來5月份最高。汽車出口則年減4.4%至62億美元，因華府對進口汽車和零組件徵收25%關稅，且南韓車廠在美擴大產能。而全球油價5月跌至每桶約60美元，則導致石化和石油產品出口年減逾20%。

南韓5月對歐盟出口則增加4%至60億美元，是連續第三個月增加，受益於汽車和半導體出口強勁，且對歐電動車（EV）出口增加。5月對台灣出口更大增49.6%。

安德根表示，「政府將設法提出因應美國關稅的互惠解方，將關稅對韓出口商的損害降到最小，並爭取最大的國家利益」，也將儘速落實追加預算，包含提供中小型企業的1,500億韓元（1.08億美元）關稅相關貿易保險，與847億韓元的關稅回應券。

關稅 美國 海關 川普 南韓 半導體

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