對陸強硬卻缺戰略！衛報：美國關稅像拿槍指著習腦門 川普懦弱恐加劇台海戰爭

英國衛報外交事務評論員提斯多爾（Simon Tisdall）6月1日發表專文指出，美國總統川普在對中政策上「懦弱與敵意並存」的狀態，一方面以粗暴的手段破壞中國經濟，另一方面卻無清晰應對戰略，反而可能促使中國國家主席習近平對台灣採取軍事行動，增加台海爆發戰爭的可能。

該文指出，雖然台海地緣風險未曾消失，至今始終維持和平局面，但情勢正在變化。中國國力今非昔比，對於6月將滿72歲的習近平而言，統一台灣是其畢生政績的一環。

習近平可能走向重大決策的背後，牽涉多種因素，其中一個關鍵是川普的詭異表現。川普一方面對中國採取強硬立場，但個人卻顯得軟弱。川普對中國的敵意昭然若揭，隨時可能再提高對中關稅，而對中國技術限制和留學生簽證限制是最近一次例證。

提斯多爾說，這些打擊中國經濟的粗暴手段，無異於拿槍指著習近平的腦門。中國共產黨的執政合法性最終並非建立在選舉之上，而是經濟成就與共同繁榮。面對疫後復甦乏力且失業率高漲的中國，川普是否意識到這有多挑釁？無論有意或無心，川普的舉措正在撼動中共政權的根基。

若遭受過度壓迫，在強硬的民族主義派推波助瀾下，習近平或許會反將川普一軍，提出兩個問題：你想打一場貿易戰或真正的戰爭？還是川普願意達成交易、拋棄台灣？

該文表示，若中國決定阻斷台灣的海運交通、發動網攻，或實施不全面入侵但具封鎖性的海空封鎖，可能迫使川普難堪認輸。華府內部對於軍事協防台灣意見分歧，這並非秘密，川普上任後，長久以來的戰略模糊也轉變為「長期膽怯」。

北京心知肚明，川普不想在東亞捲入戰爭，他們也合理懷疑，川普如同所有的惡霸，那種咄咄逼人的姿態掩飾著懦夫的膽怯。

一般認為，北京最重視地緣與經濟穩定，但如果這種假設是錯的呢？習近平極可能把台灣問題視為中美爭奪區域盟友、軍事主導與全球霸權的戰場之一。

此時此刻，對中方而言，一個黃金契機正在逐漸浮現，這是出於川普混亂的關稅政策、美國國內政治鬥爭、孤立主義，以及對歐亞盟友體系的惡意破壞，美國正顯得愈來愈可能被打敗。

提斯多爾最後提到，在中國文化中，「三」被視為幸運數字。香港和澳門接續在1997年和1999年回歸中國，習近平現在希望卸任前完成「三連勝」。當中國領導人看著川普治下的瘋狂白宮，他難免會想：現在正是拿下台灣及美國的時機。