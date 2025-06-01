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「大而美法案」可對外資課稅 施俊吉：美關稅戰升級資本戰

聯合報／ 記者周佑政／台北報導

美國眾議院日前通過「大而美法案」，其中第八九九條文，允許政府對外國政府、企業等在美投資加重稅負。行政院前副院長施俊吉昨示警，日後萬一美國總統川普威脅台灣，要將我國納入八九九條款，嚴重性將遠遠超過三○一條款和對等關稅；此外，我國正準備成立主權基金，定案前務必考量八九九條款。

施俊吉昨以「惡劣的八九九條款」為題在臉書撰文表示，川普的貿易戰已經從「對進口商品課稅」擴大到「對外資課稅」，這就表示原本的關稅戰升級到資本戰。大而美法案若經參院投票通過便立法成功，屆時外國資金可能會大舉逃離美國，後果無須渲染亦知其嚴重性。

施俊吉羅列八九九條款五大重點，第一，課稅對象：外國的政府，如各國中央銀行、官方機構，如主權基金、日本農林中央金庫、退休基金，如勞退基金、挪威退休基金、金融單位，如銀行、保險公司、公司企業，如台積電以及個人等。

第二，課稅範圍：外資在美的公司營利所得、個人所得；投資證券的資本利得與股利、投資公司債的利得與債息均涵蓋在內；至於投資美國公債的利得與配息原本免稅，將來是否應稅，目前尚不清楚，因為該條款對此沒說明白。

第三，稅率：第一年百分之五，以後每年加百分之五，直到最高達百分之廿後停止。第四，課稅條件：對美國實施不公平租稅的「歧視性外國」。例如將來對美國科技巨擘臉書、Google課徵數位稅的歐洲國家，以及實施「全球企業最低稅負制」的國家等。

最後是對我國的影響，施俊吉說，央行的外匯存底、壽險公司對美國金融資產的鉅額投資、美債ETF、含美股成分的股票型基金，公司行號及個人在美國金融機構的存款將全部曝險。

關稅 川普

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