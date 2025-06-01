川普施壓美車廠 零件須美國製

美國總統川普5月30日為卸下政府顧問職務的馬斯克舉行「歡送記者會」，兩人貌似離情依依，互道好話，但當川普被問到關稅對特斯拉等車廠影響時，卻表示所有美國車廠就連零件都需要在美國生產。

此外，川普也再次聲稱中國大陸違反協議，但他也表達對能和大陸國家主席習近平對談來化解緊張的信心。

川普和馬斯克30日一起在白宮舉行記者會。馬斯克說，他將繼續是川普的朋友和顧問，並將隨時聽候川普吩咐。馬斯克說：「這將不會是政府效率部（DOGE）的結束，而將會是開始。」

川普稱讚馬斯克的表現優秀，並說「伊隆（馬斯克）並不會真的離開，他會經常回來」。

不過，川普在同場記者會被問到，關稅傷害了像特斯拉這樣從其他國家進口汽車零件的企業時，他表示：「他將會在這裡（美國）完成生產他整輛車。差不多就是這樣。所有製造商也將在這裡製造零件。」

川普說：「在接下來的一年內，它們將必須在美國製造出整個產品。這就是我們想要的。」雖然特斯拉也有在美國生產電動車，但許多關鍵零件還是仰賴進口。