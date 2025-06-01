鋼鋁輸美關稅倍增至50% 川普宣布6月4日生效

美國總統川普5月30日宣布，將進一步調升進口鋼鐵的關稅，從目前25%提高至50%。他隨後又發文稱，包括鋼鐵和鋁的關稅都將倍增，6月4日生效。

國內業者對此緊張卻又觀望，感覺後面有機會談判再逐步化解，目前下定論言之過早，上市鋼廠主管表示，美國拉高關稅，台灣出口到美國鋼鐵產品會削弱價格競爭力，但如果其他國家都一樣，反而影響有限。

至於早早布局美國的大成鋼（2027）擁在地生產優勢，被視為高純度美國製造概念股，隨美國關稅增加，將提高美國本土製造業需求，後續訂單可期。

川普當日造訪美國鋼鐵（US Steel）位於賓州的一間工廠時宣布，鋼鐵銷美的關稅稅率，將從目前的25%加倍提升至50%，以進一步保護美國鋼鐵產業。

這是川普於3月12日對所有進口至美國的鋼鋁實施25%關稅後，進一步提升相關關稅。

由於投資人押注新的關稅政策有助其漲價獲益，多家美國鋼鐵公司30日盤後股價上漲，Cleveland-Cliffs狂飆33.1%，Steel Dynamic和Nucor分別上漲11%和13%，美鋼則上漲0.8%。

根據美國商務部的資料，若排除歐盟，美國2024年輸入2,620萬噸鋼鐵，是全球最大鋼鐵進口國。摩根士丹利的數據則顯示，美國鋼鐵需求約17%依賴進口，其中大部分來自加拿大、巴西和墨西哥。建商告誡，關稅可能會增加關鍵建材成本，從而減少供應，並增加新屋營造成本。

川普也在同個場合宣布，日本製鐵和美鋼達成協議，但沒有說明是否打算批准這兩家公司合併，僅表示美鋼仍將由「美國控制」，不會裁員或外包。

日鐵將投資140億美元，其中20多億美元用於增加賓州Mon Valley的鋼鐵產量，70億美元用於對鋼廠進行現代化改造，以及在印第安納州、明尼蘇達州、阿拉巴馬州和阿肯色州設廠。

根據協議，美鋼的高爐將在未來十年繼續產能全開，每名員工將獲得5,000美元獎金。

川普隨後在自家社群媒體Truth Social發文寫道：「針對鋼鐵、鋁的關稅將從25%提升至50%，從6月4日起生效，這是我的榮幸。」他還說，美國鋼鋁產業正以前所未見速度復甦，「這將再次為我們優秀的鋼鋁工人帶來重大好消息，讓美國再次偉大！」