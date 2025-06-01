路透揭美關稅戰影響 全球企業損失台幣逾兆元

根據路透對企業揭露的訊息分析，美國總統川普一月回任以來，對全球發動的貿易戰，已造成企業銷售損失和成本攀升，全球企業損失逾三四○億美元（台幣約一點○三兆元）。且隨著關稅持續不確定，將導致全球大公司的決策癱瘓，預估損失將再擴大。

但即便如此，美國總統川普於五月卅日在真實社群寫道，「對鋼鐵、鋁的關稅，將從百分之廿五增至百分之五十，自六月四日起生效」。

這是川普的對等關稅陷入法律戰後，仍繼續宣布提高關稅。

損失恐是揭露金額的數倍

路透彙整全球企業發布的聲明、向監管機關申報的文件，以及法說會和媒體的採訪紀錄，從中一窺全球企業至今為了關稅問題所付的成本。其中，有三三○億美元的損失，來自美國標普500指數成分股中的卅二家公司、歐洲STOXX 600指數中的三家公司，還有日本日經225指數中的廿一家公司。有經濟學者估計，全球企業的損失恐是這些企業已揭露金額的數倍。

美國耶魯大學教授宋能菲爾德說，「可將數字乘以兩倍或三倍，即便如此，我們依然會說，影響規模遠超過大多數人的認知」，連鎖反應恐更嚴重，像消費者與企業支出可能減少、通膨預期可能攀升。

公司調降財測或取消發布

隨著財報季接近尾聲，路透發現，至少有四十二家公司財測調降，有十六家乾脆取消或暫停發布財測。美國零售業巨擘沃爾瑪五月除了未公布季度財測，還宣布將調高售價。受川普關稅戰影響甚深的歐洲車商富豪汽車，則撤回未來兩年的獲利預估。美國聯合航空則提供兩套不同的財測，並指稱今年的總體經濟環境實在難以預測。

美歐亞各地企業，例如美國的蘋果、福特、德國的保時捷和日本的索尼，不是決定撤回就是調降獲利預估。絕大多數公司坦言，川普的貿易政策難以捉摸，根本無法準確預估成本。

在一至三月的當季財報法說會中，美國標普500指數成分股中，有三六○家公司或百分之七十二的公司談到關稅，比前一季度的一五○家或百分之卅大幅增加。歐洲STOXX 600指數中，有二一九家談到關稅，也多於前一季度的一六一家。日本日經225指數中，則有五十八家提及，同樣比前一季度的十二家多。

川普訪視美鋼喊出再增稅

此外，川普五月卅日訪視賓州西米夫林的美鋼時，對台下數百名戴安全帽的鋼鐵工人宣布，將對外國輸美鋼鐵徵百分之五十的關稅，原本是百分之廿五，「讓美國鋼鐵業得到更多保護」。當天稍晚，他在自創社群媒體真實社群寫道，「對鋼鐵、鋁的關稅將從百分之廿五增至百分之五十，自六月四日起生效」。

川普二月就宣布，對外國輸美鋼鐵與鋁，祭出百分之廿五的關稅，並已於三月開始實施。彭博資訊五月卅一日報導說，此一最新的百分之五十關稅水準，會為他去年競選總統期間的承諾提供支持，他當時反對日鐵收購美鋼的交易；加徵百分之廿五也將讓選戰的關鍵戰場州賓州的鋼鐵工人受益。