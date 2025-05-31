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IATA航空年會6月1日登場 關稅議題受矚

中央社／ 新德里31日專電

第81屆國際航空運輸協會（IATA）年會將於明起至6月3日於印度新德里登場，為疫後規模最大、涵蓋最廣的全球航空產業盛會之一。今年年會雖以航空業展望及能源轉型為主軸，但美國總統川普近日宣布的一連串關稅措施，已成與會業者最關注的焦點。

川普政府今年4月宣布將對各國進口商品加徵「對等關稅」，衝擊全球航空市場，引發各國航空業關注全球供應鏈再度重組的可能性。

對台灣航空業而言，此波貿易障礙雖非直接針對航線營運，但零組件成本增加、客貨運流向變動與地緣政治風險升高，已迫使業者重新檢視維修採購、區域航網與長程投資策略。

IATA表示，本次年會是自1983年後首次在印度舉行，預計吸引約1700名與會者，涵蓋業界領袖、政府官員及媒體。印度總理莫迪（Narendra Modi）亦預計於6月2日親臨會場，發表主題演講。

台灣三家主要國際航空公司中華航空、長榮航空與星宇航空，均派代表出席此次IATA年會。星宇航空並設置品牌展示區，積極與各國業者交流。

IATA本次年會主軸仍圍繞在永續航空燃料（SAF）推動、市場整合與數位創新，其中由CNN國際主持人奎斯特（Richard Quest）主持的市場專題與CEO高峰論壇也受到矚目。

IATA理事長華爾希（Willie Walsh）說：「年會正是業界在面對龐大的經濟、地緣政治和科技變局時，重新思考與整合方向的關鍵時刻。我相信這次聚會能為各方帶來實質的收穫，也會進一步強化我們持續進步與攜手合作的承諾。」

根據台灣交通部民航局預估，2025年台灣國際線運量將可恢復到疫情前水準，其中以東南亞及美加航線恢復最快。台灣的航空公司也正汰舊機隊和布局航網，以應對高端與自由行市場的快速變化。

關稅 川普

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