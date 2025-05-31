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發文批中國大陸「完全違反」協議 川普：確信會與習近平通話

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）和中國大陸國家主席習近平（右）。資料照片。法新社
美國總統川普（左）和中國大陸國家主席習近平（右）。資料照片。法新社

美國總統川普30日表示，中國大陸「完全違反」5月初兩國在瑞士日內瓦達成的休戰協議，並發出新的含蓄威脅，稱將對北京採取更強硬的措施。

根據此前新聞，川普在自家社群媒體Truth Social上發文表示：「中國，或許對有些人而言並不意外，已完全違反與我們的協議。好好先生就當到這裡為止！」但川普並未詳述中方是如何違反兩國本月稍早談判出的協議，也沒有說明他將對北京採取何種行動。

路透報導，川普當天稍晚在橢圓辦公室被問及對陸協議時表示：「我相信我會與習主席通話，希望我們能夠解決這件事。」

然而，一位美國官員告訴路透，中國大陸在履行發放稀土礦物出口許可證的承諾方面似乎進展緩慢；該協議要求陸方取消關鍵礦產出口限制，這些原物料對美方半導體、電子產品及國防生產至關重要。

美國貿易代表葛里爾接受CNBC採訪時表示：「中國人在履約方面進展緩慢，這完全不可接受，必須加以解決。」但他未具體說明將如何處理此事。

中國駐美國大使館發表聲明，表示中方近期多次就美方在半導體領域濫用出口管制措施等相關做法，向美方提出關切，再次敦促美方立即糾正錯誤做法，停止對中方的歧視性限制，共同維護中美日內瓦經貿高層會談達成的共識。

關稅 川普

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