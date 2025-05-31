快訊

紐時：馬斯克輔選川普期間服用太多K他命 致膀胱受損

1張圖看端午節天氣 明起慎防大雷雨 下周二午後鋒面到

虛擬幣洗錢成國安問題！檢察官稱規模動輒百億 足以影響台幣匯率

聽新聞
0:00 / 0:00

沒人能規避！川普宣布鋼鐵關稅翻倍 進口至美國將課徵50%稅率

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普30日抵達美國鋼鐵公司位於賓州西米夫林的工廠發表演講。美聯社
美國總統川普30日抵達美國鋼鐵公司位於賓州西米夫林的工廠發表演講。美聯社

美國總統川普30日宣布，將對進口美國的鋼鐵徵收50%的關稅，為現行稅率的兩倍。

CNN報導，川普當天在賓州西米夫林（West Mifflin）一家美國鋼鐵公司（US Steel）工廠發表演說時表示，他有一項「重大宣布」，面對歡呼的美鋼員工群，他表示將提高關稅，以保護美國的鋼鐵工人。

川普表示：「我們將從25%提高至50%，針對進口到美國的鋼鐵。這將進一步保障美國的鋼鐵產業，沒有人能規避這項措施。」

川普表示，他原本考慮徵收40%的關稅，但業界高層建議將關稅提高至50%。川普表示：「25%的關稅，他們還勉強能應付。但到了50%，就沒人能跨得過這道牆了。」

川普並讚揚自己的關稅拯救了美國鋼鐵業，聲稱自己當初若沒有採取行動、課徵關稅，美國的鋼鐵製造業可能早已消失，所有鋼鐵本來都將依賴外國生產，工廠也將被迫關閉。

此外，川普也肯定自己批准了交易，允許日本的日本製鐵公司（Nippon Steel）收購美鋼控股權的交易。

關稅 川普

延伸閱讀

卸下政府職務 馬斯克：會持續當川普朋友及顧問

川普：達成加薩新停火協議「非常接近了」

指中國違反初步貿易協議 川普：相信會跟習近平通話

川普關稅措施生效 美國4月PCE年增2.1%…意外放緩

相關新聞

發文批中國大陸「完全違反」協議 川普：確信會與習近平通話

美國總統川普30日表示，中國大陸「完全違反」5月初兩國在瑞士日內瓦達成的休戰協議，並發出新的含蓄威脅，稱將對北京採取更強...

沒人能規避！川普宣布鋼鐵關稅翻倍 進口至美國將課徵50%稅率

美國總統川普30日宣布，將對進口美國的鋼鐵徵收50%的關稅，為現行稅率的兩倍。

川普對等關稅復活 白宮做了什麼？美法院阻擋卻被按停

記者陳熙文、編譯茅毅／連線報導

指中國違反初步貿易協議 川普：相信會跟習近平通話

美國總統川普今早指控中國違反雙方達成的初步貿易協議，並說「當好人到此為止」。川普下午進一步表示，北京違反了協議中的一大部...

再逆轉…川普關稅 可繼續課徵 象徵白宮一次小勝利

美國國際貿易法院28日才裁定川普總統對各國課徵對等關稅超越行政權限，下令川普政府撤銷這些措施，沒想到美國聯邦上訴法院29...

法院暫停令 川普關稅更添不確定

美國聯邦巡迴上訴法院廿九日暫緩國際貿易法庭廿八日阻止總統川普加徵關稅的裁決，讓川普能恢復先前根據「國際緊急經濟權力法」而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。