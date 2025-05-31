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沒人能規避！川普宣布鋼鐵關稅翻倍 進口至美國將課徵50%稅率
美國總統川普30日宣布，將對進口美國的鋼鐵徵收50%的關稅，為現行稅率的兩倍。
CNN報導，川普當天在賓州西米夫林（West Mifflin）一家美國鋼鐵公司（US Steel）工廠發表演說時表示，他有一項「重大宣布」，面對歡呼的美鋼員工群，他表示將提高關稅，以保護美國的鋼鐵工人。
川普表示：「我們將從25%提高至50%，針對進口到美國的鋼鐵。這將進一步保障美國的鋼鐵產業，沒有人能規避這項措施。」
川普表示，他原本考慮徵收40%的關稅，但業界高層建議將關稅提高至50%。川普表示：「25%的關稅，他們還勉強能應付。但到了50%，就沒人能跨得過這道牆了。」
川普並讚揚自己的關稅拯救了美國鋼鐵業，聲稱自己當初若沒有採取行動、課徵關稅，美國的鋼鐵製造業可能早已消失，所有鋼鐵本來都將依賴外國生產，工廠也將被迫關閉。
此外，川普也肯定自己批准了交易，允許日本的日本製鐵公司（Nippon Steel）收購美鋼控股權的交易。
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