美中談判 航空領域再交鋒

在美國財長貝森特認為與大陸的貿易談判「有點停滯」下，雙方於航空領域再有交鋒。面對美方暫停向中國商飛出售引擎技術，大陸外交部昨天抨擊，有關做法是在泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化、工具化，中方堅決反對；不過在另一方面，早前被暫停對大陸交付飛機的波音，據該公司執行長奧特伯格稱，交付有望在六月恢復。

上月因美方對等關稅措施，導致大陸航空公司暫停接收美國製造的波音客機一案，出現轉圜跡象。據美國全國廣播公司商業頻道報導，波音公司執行長奧特伯格在當地時間廿九日表示，中方已表示，「他們將接收貨物」，首批波音將於下月交付給大陸。