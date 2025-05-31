川普對等關稅復活！白宮做了什麼？美法院阻擋卻被按停

美國國際貿易法院廿八日裁定總統川普無權課徵關稅，擋下川普的關稅政策，但聯邦上訴法院廿九日又同意川普政府暫緩法院裁定的要求。白宮新聞祕書李維特稱，川普政府決心上訴到聯邦最高法院，也認為最後會勝訴，美國將與其他國家繼續關稅談判。

由美國國際貿易法院三位法官組成的合議庭廿八日裁定，暫停川普對中國徵百分之卅的關稅、對從墨西哥和加拿大進口的部分商品徵百分之廿五關稅，以及對大多數進入美國的商品徵百分之十基準關稅。

美媒ＣＮＢＣ報導，聯邦上訴法院廿九日又在川普政府要求下，暫緩下級法院做出的判決。川普政府明言，若法院沒裁定暫停，最快會在卅日請求聯邦最高法院給予「緊急救援」。

美國憲法規定，美國國會才擁有向他國課徵關稅的權力；川普則援引一九七七年制定的國際經濟權力法（ＩＥＥＰＡ），聲稱美國與其他國家的貿易逆差已形成緊急狀態，因此授權總統制定關稅政策。

川普雖透過ＩＥＥＰＡ的授權制定關稅政策，但ＩＥＥＰＡ的內容中根本沒提到「關稅」二字，並認為美國長期與其他國家出現貿易逆差，並不構成緊急狀態，且川普也沒有明確獲得國會授權。國貿法院廿八日做出裁定、擋下川普的關稅政策後，華府哥倫比亞特區聯邦法官也裁定，川普援引ＩＥＥＰＡ透過行政命令宣布的關稅為非法。

白宮稱 各國願意繼續談判

川普廿九日在自創社群媒體真實社群寫道，這項裁定非常錯誤又非常政治性，但願聯邦最高法院會迅速、果斷地推翻此一可怕且糟透、正對國家造成威脅的裁定，聯邦上訴法院的裁定讓「全球都叫好」。他還抨擊美國司法部門「反美」，且若他需國會批准才能開徵關稅，將「徹底摧毀總統權力」。

李維特說，川普政府已提出緊急動議，要求法院暫緩執行裁決，並撤回這項決定；川普政府決心一路上訴至最高法院。李維特指出，美國貿易代表葛里爾廿九日上午與各國溝通，各國都表示，願繼續進行貿易談判，外國都對川普有信心。

川普團隊 謀「兩步走」對策

另外，華爾街日報廿九日以「川普團隊密謀徵關稅之Ｂ計畫」為題報導，知情人士透露，由於川普政府對外國輸美商品徵高關稅的策略受威脅，川普團隊正權衡一項分成兩步走的對策。

其一是川普政府正考慮一項臨時措施，根據一九七四年貿易法中一項從未用過的條款，包括允許總統在一百五十天內徵最高百分之十五的關稅。這將為川普爭取時間，好讓他能根據該法另一項條款，對美國每個主要貿易夥伴制定量身訂做的關稅。

其二則需漫長的通知與徵求意見過程，但川普政府官員認為，這在法律上更站得住腳，這項替代性條款在過去曾多次被引用，包括川普第一次執政期間對中國大陸祭出的關稅措施。