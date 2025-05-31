再逆轉…川普關稅 可繼續課徵 象徵白宮一次小勝利

美國國際貿易法院28日才裁定川普總統對各國課徵對等關稅超越行政權限，下令川普政府撤銷這些措施，沒想到美國聯邦上訴法院29日又裁定暫時恢復川普的全面性關稅，成為川普關稅政策的最新「大逆轉」。

白宮新聞祕書李維特表示，川普政府決心一路上訴到聯邦最高法院，也認為最後會勝訴，美國將與其他國家繼續關稅談判。

川普關稅政策

美國國際貿易法院28日判決，川普總統對幾乎所有國家課徵關稅逾越行政權限，並要求川普政府十天內撤銷。川普政府隨後提出上訴，指稱貿易法院不適當地批評總統，可能摧毀幾個月來的貿易協商，「外交政策制定與經濟政策規畫，屬行政部門權責，並非法院」，並請求聯邦上訴法院緊急介入，否則最快30日將向最高法院尋求緊急救濟。

美國聯邦上訴法院29日裁定，暫停實施國際貿易法院的判決，直到能聆聽進一步法律主張，以審理政府上訴案。這項裁定並未推翻國際貿易法院的判決事實，只是發出緊急上訴案件常見的「行政暫停令」，主要為程序步驟。

聯邦上訴法院已暗示準備迅速採取行動，要求本案原告6月5日前說明主張，並要求行政部門須在6月9日前回應，這項上訴案也將全院聽審，11位現任法官都將參與。這項裁定象徵川普政府的一次小勝利，讓全面關稅措施得以「緩刑」。

川普29日在自創社群媒體真實社群寫道，國際貿易法院的裁定非常錯誤又非常政治性，但願聯邦最高法院會迅速、果斷地推翻此一可怕且糟透、對國家造成威脅的裁定，聯邦上訴法院的裁定讓「全球都叫好」。

各界預期上訴程序可能很漫長，華爾街分析師咸認法院判決只會拖慢、但不會拖垮白宮課徵關稅的計畫，只是法院判決與上訴的不確定性可能降低日本等國談判的積極度。

牛津經濟研究院估算，貿易法院的判決讓美國整體關稅有效稅率降至6%，上訴法院的行政暫停令則使該稅率維持在15%。